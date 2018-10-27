Kitap aboneliği

Türkiye’de 2017 bilgilerine göre 50 binin üzerinde kitap basılmış.

Fakat son bilgiler gösteriyor ki, Türkiye, dünya sıralamasında en fazla kitap okuyan ülkeler arasında 86. sırada görülülüyor. Rakamlara göre, Türkiye kitap okumaya günde 1 dakika ayırırken, televizyon izlemeye ise 6 saat ayırdığı ortaya çıkmış. Okuma kültürünün bu derece düşük olduğu bir toplumda kitap satmanın ve okuma yöntemlerini dert edinmenin ne derece zor bir mesele olduğunu fark edersiniz. Bu şartlara rağmen Risale-i Nur eserlerinin dünyada ve Türkiye’de en çok okuyucu kitlesinin ilgisini çektiği de bir gerçektir.

Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da ticaret hayatında yaşanan krizlerden dolayı yeni yeni satış sistemleri kurulmakta, yeni arayışlar içine girilmekte, değişik satış sistemleri geliştirilmektedir ki, bunlardan birisi de kitap aboneliğidir.

Okuyucu bakımından kitap aboneliğinin avantajı ise yayınevinin belirlediği aidatı ödeyerek yeni çıkan kitapları ve istediği kitaplarını indirimli, düzenli ve otomatik olarak adresine gelmiş olur. Daha önce yayınlanmış kitaplardan da sipariş verebilme hakkına sahip olunduğu gibi.

Abone, yayın dönemi içinde oluşacak fiyat artışlarından etkilenmez. Aynı zamanda yayın kataloğunda yer alan çıkmış ve çıkacak listesinde olan kitaplardan her zaman özel indirimli olarak hediye gönderme ve sipariş verme hakkına sahip olur.

Satış dünyanın en zor mesleklerinden birisidir. Zîrâ, iyi bir satış yayınevininin güvenilir olmasından geçer. Yeni Asya gerçekten güvenilir ve doğru eserler üretmesinin yanında okuyucusuyla kaynaşmış bir yayınevidir. Bu zamanda birçok firmanın, şirketin küçülmeye gittiği bir ortamda Yeni Asya farklı bir yol tercih ettiğinden, inancımız doğrultusunda okuyucunun önüne farklı, harika ürünler koyarak bu sıkıntılı günleri aşacaktır inşaallah.

