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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2019 PAZAR - YIL: 50

Yarım asır

Servet Bilgin
24 Şubat 2019, Pazar
Yeni Asya yayın hayatının 50 yılını geride bırakırken Risale-i Nurlar’ın umumî efkârda neşrini yapagelmiş İttihad’la başlayıp Yeni Asya, Yeni Nesil, Tasvir gibi haftalık, günlük mevkuteleriyle, aylık dergileriyle çeşitli sosyal faaliyetleriyle, attığı başlıklarla, köşe yazılarıyla bir çok badirelerden geçerek Risale-i Nur hizmetinin medyadaki dili olup kamu oyunda bu alanda dikkatle takip edilen yayın organı vasfını korumuştur.

Yeni Asya neşir hayatında geçmiş yıllarda onlarca, yüzlerce elemanın yetişmesine vesile olmuş, gelecek yıllarda da sayıları giderek artması için çalışmalar yapmıştır. Yeni Asya, din ve dindarlara saygılı, dinî değerlere önem veren neşir organlarının kadro ihtiyacını da kısmen karşılamıştır denilebilir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ‘Kâinata değişmem” dediği ve ömrünü onun hizmetine adayan sadık talebesi Zübeyir Gündüzalp’in rehberliğinde ve diğer ağabeylerin de katkılarıyla başlayan bu hizmeti meslek ve meşrep esaslarına dair inceliklerini onun derslerinden, onun görüş ve düşünceleri doğrultusunda başlayarak devam etmektedir.

Yeni Asya “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” hakikatini kendine rehber yapıp bugüne kadar ortaya koyduğu içtimaî ve siyasî tercihlerinde isabet kaydetmiş ve geçen zaman onu tasdik etmiş, okuyucularını mahcup etmemiştir.

Yarım asırlık tavizsiz ve kesintisiz bu çizgi, isimsiz ve sadık fedakâr okuyucusunun gayretleriyle olduğu açıktır. Yeni Asya’yı genç nesiller de sahiplenmiş ve şahs-ı manevî şuuru içinde aynı duruşu sergilemiştir. Yeni Asya’nın, aynı kararlılıkla yayın hayatının devam etmesi dileğimle 50. yılını kutlar, Cenab-ı Allah’dan, daha nice yıllar niyaz ederim.

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