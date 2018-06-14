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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Esmâ-i Hüsna ahireti okuyor, gelin onu dinleyelim

Şeyda Sultan ZENGİN
14 Haziran 2018, Perşembe 03:08
1 Esma 1 ders...

NUR ismi

Allah nurlandıran, tenvir eden, aydınlık verendir. Yeri göğü aydınlatan, kalplere iman ve hidayet nuru veren ve gönülleri tenvir eden Cenâb-ı Hak’tır. O’nun nuru her yeri kuşatmıştır. 

Risale-i Nur’un birçok müşkül meselelerin hallinde Nur ismine mazhar olduğunu beyan eden Bediüzzaman, böylece iman hakikatlerinin aklî deliller ve nuranî temsiller ile izah edilerek akılda ve kalpte imanın inkişaf ettirildiğini kaydeder.

Bediüzzaman’a göre bir çiçek nasıl güneşin küçücük bir aynası ise şu koca güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezelînin “Nur” isminden tecelli eden ışığının, yağmur tanesi gibi bir aynasıdır. İşte insan kalbinin nasıl bir nurun aynası olduğu bundan anlaşılmalıdır. 

Böyle güzel, kuşatıcı bir ismin sahibi baki ise, tecellileri de baki olacaktır. Baki isimler, fâni müştaklara razı olmaz. Elbette bir ahiret kurulacak ve Nur ismi göz kamaştıran tecellileri ile orada gösterilecektir. 

“Evet, ahireti inkâr etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı, bütün hakaikıyla inkâr etmeli.” *

* 10. Söz, 10. hakikat

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