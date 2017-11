Haydi okuma grubu kuralım!

Belki duymuşsunuzdur, Hatice Sevde kardeşimizin iki kişiyle başlatıp farklı illerden, farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcısı olan 50 sayfalık bir Risale-i Nur okuma grubumuz var; Kamçı-yı Teşvik.

Hergün 50 sayfasını bitiren whatsaptaki grup tablosuna tik atıyor ve böylece şevk alış verişi oluyor. İster eski basım (lügatsız) risaleden 50 sayfa oku, ister yeni basımdan 50 sayfa oku (lügatlı 50 sayfa = lugatsiz 30 sayfa). “Nihayetinde oku ve tik at” mantığına dayalı bu grupta uhuvvet var, samimiyet var, ciddiyet ve teşvik var. Bunların sayesinde her üye okuyamayacak kadar yorgun olsa bile, hasta olup yataklarda yatsa bile, öğrenci olup finalleri olsa bile aşkla şevkle okumasını yapıyor.

Evet, grupta doktor ablalar var, muayene aralarında telefondan özel okumasını tamamlayan. Öğretmenler ablalar var, öğrencilerinin tahtayı silmesini beklerken özel okumasını yapan. Çocuklu anneler var, bebeğini uyutur uyutmaz risalesine koşan. Ve öğrenciler var, sınav haftasında geç yatıp okumasını tamamlayan. “1 yıl bu Risaleleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın hakikatli bir âlimi olabilir “ sözüne masadak olarak 1 yılda 4. Külliyatına geçenler var. “Günde 10 sayfa okuyan imanını kurtarır, 15 okuyan şevke gelir, 20 okuyan hizmet eder” sözünün üzerine 50 sayfa okuyan nur âşıkları var. “Risale-i Nur’u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat ve sadâkatla hizmet edeceğiz (Tarihçe-i Hayat)” diye söz veren Üniversiteli Nur Talebeleri var!

Evet, bu gruplar gittikçe çoğalıyor. “Meselâ Kamçı-yı Teşvik” grubundan esinlenerek Adana’daki ablalar da bir grup açmak istediler. Hemen açtık, adını da “Sıddık-ı Vefiy” koyduk, meşveret ederek 20 sayfa kararlaştırdık. İlk mesajımız şu şekildeydi:

“Aziz, sıddık, vefadar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid!

Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “Sıddık-ı Vefiy bu zamanda yoktur” diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye... Benim için Van çok kıymetdardır. Lillahilhamd sizler o kıymetdarlığı gösterdiniz.” Üstad’ın Adana’ya karşı hissiyâtına “Sadakte Üstadım” diyebilmek adına, ve “Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur” diyenlere karşı Üstadımızın himmetine sığınarak, “vardır” diyebilmek için bu grubu kurduk.” O sıddıklar zümresine dahil olmak dilek ve duâsıyla.

Sonra tablo oluşturduk.

Okumasını tamamlayan, isminin yanına yeşil tik koyuyor. Günün sonunda yemyeşil bir tablo ... Diğer gün ise tabloyu kopyalayıp, tikleri silmek suretiyle yeni güne başlıyoruz.

Hatta güne erken başlayıp sabah namazından sonra yeşillendirenler mi dersiniz, tatlı bir rekabete girip onları geçeyim diye imsaktan önce tik atanlar mı dersiniz, birbirinin tiklerini silip, olmadı sen bidaha oku muhabbetleri mi dersiniz.. En güzeli de, sabah uyandığında birkaç yeşil görüp, “bir yerlerde kardeşlerim şahs-ı manevî için okuyor” deyip sende de bir şevk hasıl olması. Tabi şahs-ı manevî hesabına uyuyanlar da var. (O da lâzım)

Evet, şimdi bu şahs-ı manevîdeki ablalarımızdan grup hakkındaki düşünceleri aktarmak istiyorum:

Hacer Balpetek: Evet günlük okumalarımızı yapıyorduk, ama tik atmak için teheccüt namazına kalkmıyorduk. Şimdi teheccüde kalkar olduk iki taraflı kâr üstüne kâr. Var mı bundan daha güzel bir grup?

Hilal Koçak: Önceden de sürekli okuyorduk veya okumaya çalışıyorduk, ama bu bize bir disiplin kattı. Benim için en ilginç tarafı ihlâsıma zarar gelir mi düşünmüyorum. Aksine tik atmazsam şahsı maneviye zarar vereceğimi düşünüyorum. Çünkü birimiz halkayı zayıflatırsak diğerlerimiz de etkilenir. Sebep olanlardan Allah razı olsun.

Necla Çiçek: Teknoloji ancak bu kadar güzel hizmet edebilir. Birbirimizi görmeden duymadan şahs-ı manevî olmak ve feyz almak güzel bir çalışma. Bu halkada olmak bana Allah’ın bir ihsanı, Rabbim lâyık etsin inşaallah.

Hilal Battal: Daha fazla okumaya çok ihtiyacım olduğu günlerde bana teşvik oluyor.

Sevda Ceylan: Bu grup bana bir dürtü, bir şevk gibi. Ya şevklenerek okuyorsun ya da gün içinde dünya meşgalesinden ahiretin için yarım saatini ayırabileciğini her an hatırlatıyor arkadaşların tikleriyle.

Ayten Yıldız: Evet günlük okumalarımızı yapıyorduk, fakat böyle fedakâr, ihlâslı, arkadaşlarla okumak şevke şevk kattı, Rabbim daim böyle güzel işlerle iştigal etmeyi nasip etsin.

Hatice Sevde: Okurken dersanelerde kalmak çok güzel bir nimet, ancak kalan bilir o lezzeti. Ama bir gün dersanelerden ayrılmak durumunda kalıyor insan. Üstad Hazretleri evlerinizi birer medrese-i nuriye yapmamızı telkin ediyor, ama bunu yapacak irade her daim olmuyor herkeste. En azından ben kendime güvenmiyordum. Ta ki bu okuma grubu fikri ortaya atılana kadar. Aslında birini kaç sayfa okuduğundan haberdar etmek riyakârlıkmış gibi düşünülür/düşünürdüm. Geçtik artık oradan (bu bile okumamak için aldatmasıydı nefsin belki). Ben nefsime güvenmiyorum, tek başımayken okuyamayabiliyorum. Okumayı bile cemaat ruhuyla yapmalıyız demek ki biz. En zor ve yoğun günlerde bile güne bu niyetle uyanıyoruz artık. Herkes etkilendiği yerleri paylaştığında her bir paylaşımda pervaz ediyorsun. Sadece benim değil grupta birbirini tanımayan niceleri için de hayat enerjisi oldu bu grup. Her an bir mevlid düzenleyemiyoruz, ya da her bir aktivitesinde cemaatimizin bir arada olamıyoruz belki. Ama biz aylardır devredilen Külliyatları bir yana bırakın, müthiş bir aile olduk; dünya bir meclis ve biz de farklı şehirler bile olsa manen ruhen birlikte olan dersane talebeleriyiz artık.

Şeyda Sultan: Ben kendi hesabıma konuşacak olursam, 50 sayfalık gruba katıldığımdan beri işlerimde bir suhulet, kalbimde bir ferahlık, Külliyatta bir hızlanma görüyorum. İşaratü’l-İ’caz geçen sene 40 günde biterken, bu yıl 9 günde bitti. Kastamonu Lâhikası geçen sene 28 günde bitmişken, bu yıl 8 günde bitti. Neredeyse haftada bir kitap bitirmek harika birşeymiş...

Bu gruplar gittikçe yaygınlaşıyor. Meselâ, Kahramanmaraş’ın kendi grubu var; okumayanlara teheccüd cezası verildiği, okuyanlara duâ edileceğinin sözü verildiği. Yine İzmir’de bunun farklı versiyonu olarak, haftalık okuma grafiği yapılıyor. Belki daha bilmediğimiz iller vardır. Ama bildiğimiz bir şey var ki, bir yolunu bulup okumalarımızı arttırmalı ve bunları hayatımıza geçirmek için durmadan çabalamalıyız.

Divan-ı Harb-i Örfî de diyor Üstad: “Şimdiki maksadımız, o silsile-i nuraniyeyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şevk-i hâhiş-i vicdaniye ile tarîk-i terakkide kâ’be-i kemalâta sevk etmektir.”

Evet, bizim de amacımız, whatsapp gruplarında oluşan silsile-i nuraniyi heyecana getirmek ve şevk alıp şevk vermek. Sonuç ise; kâ’be-i kemalât!

Biz okuma gruplarını kurduk, çok memnun kaldık. Size de tavsiye ediyoruz abilerim ablalarım, Haydi Okuma Grupları kuralım!