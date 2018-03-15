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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Rahîm

Şeyda Sultan ZENGİN
15 Mart 2018, Perşembe
Esmâ-i Hüsna ahireti okuyor, gelin onu dinleyelim

“Kalp inceliği ve şefkati” mânâsını ifade eden “Rahîm” lafzı, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olan Allah’ın bir ismidir. Rahîmiyet hakikati, kâinatı ihata etmektedir. Yeryüzünde yaşayan bütün zîhayatlara, âciz ve zayıf yavrulara maddî ve manevî bütün ihtiyaçlarını gayet şefkatle; kimini kuru ve basit bir topraktan, kimini kemik gibi kuru odun parçalarından, kimini bir dirhem kemik gibi birtek çekirdekten vakti vaktine hiç şaşırmadan vermesi, Rahîmiyet hakikatinin ihatasını göstermektedir. Bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları ipek gibi elbiselerle giydirip, çiçek ve meyvelerin güzellikleri ile süsleyip, hizmetkar ederek, latîf elleri olan dallarıyla en tatlı ve en harika meyveleri bize çeşit çeşit takdim etmenin, zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı bir balı bize yedirmenin, en güzel ve yumuşak bir elbiseyi elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmenin, ve rahmetin büyük hazinelerini küçük çekirdekler içinde saklamanın ne kadar cemîl bir kerem ve ne kadar latîf bir rahmet eseri olduğunu Bediüzzaman’ın açtığı tefekkür yoluyla görmekteyiz. Şu âlemin sonsuz merhamet sahibi Rabb’inin başka ebedî bir alemde kerem ve rahmetine layık mükâfatı; izzet ve gayretine şâyan cezayı vermemesinin mümkün olmadığını kaydeder. Böyle bir Rahîm, elbette kullarını başka ebedi bir memlekette memnun edecektir. Rahîm ismi, “El-Cennetühakkun” hakikatini yüksek sesle ilan etmektedir.

“Evet, ahireti inkâr etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı, bütün hakaikıyla inkâr etmeli.”1

Dipnot: 1- 10. Söz, 10. hakikat

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