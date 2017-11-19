“Sadâkte Üstadım”

12 Kasım Pazar günü Yeni Asya Vakfı’nda çok şevkli bir toplantıya katıldık. Anladığımız kadarıyla abilerimiz bu kadar şevkli geçeceğini tahmin etmiyorlarmış ki, program sonunda çok şaşırdıklarını ve heyecanlandıklarını ifade ettiler.

Biz ise daha Cumartesi’yi Pazara bağlayan gece bile uyuyamamış, programı konuşmuştuk. 11’de başlayan program, namaz arası vermek suretiyle 5’de sona erdi. Bilmiyorum 6 saat nasıl geçti, bilmiyorum bir programı hiç bu kadar şevkle dinlemiş miydik.. Fikrini beyan etmek isteyenler kürsüden inerken, heyecanlar 2 kat artmış hâle geliyorduk. Oraya çıkıp söz verilmesi bile bize yetti arttı. Parıldayan gözlerle dilimden dökülecek fikirleri dinleyip üzerine yorum yapan kardeşlerin orada olması, belki de en onurlusu.. Kendimizi hiç bu kadar değerli, fikirleri saygın, önemli biri gibi hissetmemiştik. Konuştukça konuşasımız geliyordu, ancak süreyi de aşmamaya çalışıyorduk. Sonuçta 36 kişi vardı ve herkes zihninde çarpıcı fikirlerle gelmişti. Bu muazzam topluluğun içinde olmak gurur vericiydi, bize bunu nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Sınavlarından dolayı gelemeyen kardeşlerimiz de bize ilettiği fikirleriyle yanımızda gibiydiler inşaallah.

Biz aslında orada 36 kişi değildik; sayamadığımızca melekler, belki Üstad belki diğer veliler, artı 36 kişiydik! Mele-i âlânın sâkinleri bizi alkışlıyordu, çünkü Allah rızası için bir iki nefes değil, bir ömür harcamak istiyoruz demeye gelmiştik. Nasıl sevinmesin melekler, nasıl haberi olmasın Üstadın?

Evet, toplantıda hissettik ki, biz de Nûrun kahraman hanımları olabiliriz. Bir Asiye, bir Lütfiye hanım olabiliriz. Bir Zeynep Münteha Polat, bir Mü’mine Güneş olabiliriz.. Ve yine hissettik ki, Zübeyir Ağabeyin hayatında okuduğumuz üzere, o şevkli günlere yeniden dönebiliriz. Gençlikte enerji var, arzu istek var, sağolsun ağabeylerimizden de dâvet var, geriye birşey kalıyor ki, bizim büyüklerimizin yönlendirmesine ve tecrübesine ihtiyacımız var.

Enerji + tecrübe = Aktif hizmet.

Toplantıda birçok konuya değinildi, ancak bütün fikirlerin renkleri çevrildiğinde ortaya ‘OKUMA’nın beyaz rengi çıkıyordu. Herşeyin başı okumaktır. Risale-i Nur okumak, Neşriyat kitaplarımızı okumak, dergi-gazetemizi okumak.. ve bunu güzelce sunup neşretmek. İşte bu sunum kısımlarını konuştuk, insanlara dâvâmızı anlatmak için nasıl daha iyi sunabiliriz? Bürolarımızın tanzimi konuşuldu meselâ, Fuar hizmetleri konuşuldu, sosyal medya konuşuldu, dergilerimizi okumak ve geri dönüş yapmamız konuşuldu, çocuk meşveretleri ve daha niceleri.. İnşallah bu konular havada kalmayacak, zira hemen whatsapp grupları açtık ve meşveretten çıkacak kararlara göre harekete hazır bekliyoruz. Ve diyoruz ki gençler olarak; biz hizmet etmek istiyoruz, bize ışık tutun ağabeylerimiz ablalarımız, ki en az hatayla en güzel-ihlâslı hizmetler yapmayı öğrenelim. Ve bu bayrağı gelecek nesillere teslim edelim. Nesl-i ati geriye dönüp baktığında, niye sizden evvelkilerden bayrağı teslim almadınız da bize vermediniz dememeleri için, Üstadın tabiriyle tükürükleri yüzümüze gelmemesi için, biz bu hizmette yer almak istiyoruz! Boynumuzdaki borcu ödemenin zamanı geldi, Üstadın “Üç yüz seneden sonraki” gençlere yaptığı çağrıya “Sadakte Üstadım” demek istiyoruz!

Gayret bizden, tevfîk Allah’tan..

