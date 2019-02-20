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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Başakşehir 48 puanla liderliğini sürdürdü

Seyhan Şentürk
20 Şubat 2019, Çarşamba 00:21
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasman fobisini yenderken, İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde Göztepe'yi 2-1 yendi. Lig'deki son 8 maçında 16 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik serisi yakaladı.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen sGalatasaray’da Feghouli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz ekibi Benfica'yı eleyebileceklerini söyledi. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da ise puan kayıpları devam ediyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek bol gollü maçın galibi oldu ve ligde 8 hafta sonra kazandı. Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kalırken, Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. 

 GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın golcüsü Diane Mbaye 21 golle ilk sıradaki yerini korurken, Trabzonspor’lu futbolcu Hugo Rodallega 11 golle ikinci sırada yer aldı. Galatasaray’dan Henry Onyekuru, Başakşehir’den Robinho, Yeni Malatyaspor’dan Danijel Aleksic ve Aytemiz Alanyaspor’dan Papiss Cisse 9’ar golle onu takip ediyor. Başakşehir’den Edin Visca ve Sivasspor’dan Arouna Kone’nin ise 8 golü var. 

Arda’dan alkışlanacak hareket

Antalyaspor'a konuk olan Başakşehir'de Arda Turan maçın 19. dakikasında alışkalanacak bir harekete imza attı ve büyük takdir topladı.

Antalyasporlu futbolcu Nazım Sangare'nin vurduğu top, Arda'ya çarpıp taça çıkarken, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, atışı Başakşehir'e verdi. Bu karara büyük tepki gösteren Sangare, Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Ancak, Arda ise topun kendisinden çıktığını belirterek hakem Kalkavan'a taç atışının Antalyaspor'a verilmesi gerektiğini söyledi.

 22. HAFTA SONUÇLARI

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş : 1-2      

Akhisarspor-MKE Ankaragücü : 0-0      

Bursaspor-Çaykur Rizespor : 0-2      

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor : 1-1      

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor : 4-2      

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe : 2-1      

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor : 0-2      

Kasımpaşa-Galatasaray : 1-4      

Antalyaspor-Medipol Başakşehir : 0-1

23. HAFTA PROGRAMI

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 A. Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul B.Şehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-B.B Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konya-İstikbal Mobilya Kayseri (Konya B. Bld.)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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