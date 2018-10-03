Cimbom yeniden liderlik koltuğunda

Süper Lig’de 7. hafta sonunda liderlik koltuğu yeniden yer değişti. Medipol Başakşehirspor evinde Evkur Malatyaspor’la 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve 14 puanla ikinci sıraya düştü.

Sahasında Erzurumspor’u 1-0 yenerek 3 puan kazanan Galatasaray ise puanını 15’e yükselterek liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Böyle Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Porto maçı öncesinde büyük bir moral depolamış oldu. Geçen hafta Kadıköy’de Fenerbahçe deplasmanında 1 puan çıkaran Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuk ettiği Kayserispor önünde pek zorlanmadı. Love ve Quaresma’nın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve 14 puanla 3. sıraya yükseldi. Ligin sürpriz takımı Antalyaspor ise Ankara deplasmanında Ankaragücü’nü 1-0 yenerek 13 puana ulaştı ve kendine 4. sırada yer buldu. Sezonun başarısız ekiplerinden Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 yenilerek taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Hollandalı teknik adam Cocu’nun istifasını isteyen sarı-lacivertli taraftarları kulüp başkanı Ali Koç yaptığı konuşma ile yatıştırdı.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de 7 hafta sonunda Gol Krallığı yarışmasında Kasımpaşa Mbaye Diane 8 golle ilk sırada yer alıyor. Onu 5 golle Trabzonspor’dan Hugo Rodallega takip ediyor. Beşiktaş’tan Ryan Babel, Göztepe’den Yasin Öztekin ve Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ın 4’er golü bulunuyor.

TERİM’DEN ANLAMLI PLAKET

Süper Lig'de Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaştı.

Galatasaray Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Lennart Thy'ye (sağ 2) plaket verdi. Geçen sezon Hollanda liginde takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunan Thy, FIFA Fair Play Ödülü'ne lâyık görüldü. Sarı-kırmızılı kulüp adına Alman futbolcuya plaketini, teknik direktör Fatih Terim (sol 2) takdim etti.

Fotoğraf: Onur Çoban-aa

7. HAFTA SONUÇLARI

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor : 1-0

Trabzonspor-Kasımpaşa : 4-2

Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor : 2-1

Beşiktaş-Kayserispor : 2-0

Demir Grup Sivasspor-Bursaspor : 2-0

Göztepe-Atiker Konyaspor : 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe : 3-0

Ankaragücü-Antalyaspor : 0-1

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor : 1-1

8. HAFTA PROGRAMI

5 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has Stadı)

16.00 BB Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya Stadı)

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker Stadı)

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar Stadı)

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

PUAN DURUMU