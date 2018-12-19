Evkur Malatyaspor ikinci sıraya çıktı

Süper Lig'in 16. haftası, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Cuma günü oynanan Göztepe-Bursaspor maçı 0-0 berabere tamamlanırken, Kayserispor-Akhisarspor ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu hafta sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Beşiktaş ise evinde ağırladığı Trabzonspor önünde 2-0 geriden gelerek durumu 2-2’ye getirmesini bildi. Ancak, bu sonuçla her iki takım da 2’şer puan kaybetmiş oldu.Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç, 1-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0’la geçmeyi başardı. Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan Beşiktaş 3, Trabzonspor 4, Galatasaray 5, Kasımpaşa 6, Antalyaspor ise averajla 7. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.

GOL KRALLIĞI

Gol Krallığı Yarışması’nda 18 golle ilk sırada bulunan Kasımpaşa’nın forvet oyuncusu Diage Mbaye Konya’da 2 gol attı. Trabzonspor’un tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega ise ligde 8. golüne ulaştı. Göztepe’den Yasin Öztekin 7, Souleymane Doukara, Eren Derdiyok, Mostapha El Kabir, Rabinho, Danijel Aleksic ve Tjaronn Chery ise 6’şar golle takip etti.

16. HAFTA SONUÇLARI

Göztepe-Bursaspor : 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor : 1-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü : 4-0

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa : 3-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray : 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor : 2-0

Kayserispor-Akhisarspor : 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor : 2-2

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor : 2-2

HAFTANIN OLAYI: SAÇ-BAŞ YOLDU

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Yanal, yenilen 2. golün ardından ise adeta saç baş yoldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

17. HAFTA PROGRAMI

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Akhisar)