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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

F.Bahçe, G.Saray’ın 10 puan gerisinde

Seyhan Şentürk
09 Ekim 2018, Salı 00:14
Süper Ligde 8. haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u son dakikalarda Donk’un kafa ile attığı golle 1-0 yendi.

Puanını 18'e çıkaran sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Medipol Başakşehir’e 3 puan fark atarak liderliğini devam ettirdi.  Ligde 8. haftanın kapanış maçında ise Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.  Baştan sona büyük bir mücadele içinde geçen karşılaşmada Hırvat Vida oyunun başında gördüğü kırmızı kart ile Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı. Konyaspor, ikinci yarıda 1-0 önde iken kazandığı 2. penaltıyı Yatabare dışarıya attı. Bundan sonra oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Love ve Lens’le bulduğu gollerle bir anda 2-1 öne geçti. Ancak Konyaspor’un son dakikada bulduğu gole engel olamayınca deplasmanda 2 puan bıraktı.

F.BAHÇE BİR TÜRLÜ KAZANAMIYOR

Haftanın öne çıkan mücadelesinde, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla haftayı 8 puanla 15. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Turuncu-lacivertliler ise 15 puanla zirve takibini sürdürdü.      

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 4-4 sona erdi. Bu müsabaka, lig tarihinin en gollü beraberliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

GOL KRALLIĞI

SÜPER Lig’de 8. hafta sonunda Kasımpaşalı Mbaye Diame 8 golle ilk sıradaki yerini koruyor. Onu 5’er golle Trabzonspor’dan Hugo Rodallega, Göztepe’den Yasin Öztekin ve Atiker Konyaspor’dan Mustapha Yatabare takip ediyor.

MUSTAFA DENİZLİ 3 PUANLA BAŞLADI

Süper Lig’e üst üste 4 galibiyetle başlayan Kasımpaşa, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırarak tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Denizli’yi takımın başına getirdi. Cuma akşamı Göztepe’yi sahasında ağırlayan Kasımpaşa Mustafa Denizli yönetiminde güçlü rakibini 3-1 yenerek haftalar sonra 3 puanla yeniden tanıştı.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman-aa

8. HAFTA SONUÇLARI

Kasımpaşa-Göztepe : 3-1      

Kayserispor-Çaykur Rizespor : 2-2      

Bursaspor-MKE Ankaragücü : 1-0      

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor : 1-0      

Antalyaspor-Galatasaray : 0-1      

Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor : 4-4      

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir : 0-0      

Akhisarspor-Trabzonspor : 1-3      

Atiker Konyaspor-Beşiktaş : 2-2 

9. HAFTA PROGRAMI

19 Ekim Cuma:      

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)      

20 Ekim Cumartesi:      

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)      

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)      

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)      

21 Ekim Pazar:      

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)      

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)      

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)      

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)      

22 Ekim Pazartesi:      

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

PUAN DURUMU

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