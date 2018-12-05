G.Saray ve F.Bahçe umut vermiyor

Süper Ligde 14. hafta maçlarında sürpriz sonuçlar alındı. Lider Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Demir Grup Sivaspor önünde 1-0 mağlup olarak herkesi şaşkına çevirdi.

30 puanla liderliğini sürdüren Başakşehir maçta sayısız fırsatlardan faydalanamadı. Haftanın dev maçında ise Beşiktaş, Galatasaray’ı penaltı vuruşu ile geçerek, 3 puanla sahadan ayrıldı. Ancak, Galatasaray’ın son dakikalarda kazandığı penaltıyı Cüneyt Çakır’ın VAR’a bakarak itpal etmesi spor kamuoyunda büyük tartışmalara sebep oldu. Birçok yorumcu, kararın yanlış olduğunu, penaltını verilmesi gerektiği yolunda görüş belirtti. Trabzonspor, Fenerbahça gelibiyetinin verdiği moralle gittiği Kayseri’de ikinci yarıda bulduğu 2 golle 22 puana çıktı ve evine mutlu bir şekilde gitti.

Antalyaspor, üst üste aldığı yenilgilerden sonra sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0’la geçerek yeniden 5. sıraya yükseldi. Aykut Kocaman’ın gelmesiyle kendine gelen Atiker Konyaspor ise, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yendi ve 21 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Son haftaların başarılı ekibi Bursaspor, Erzurumspor önünde zorlanmasına karşılık, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Samet Aybaba’nın öğrencileri topladıkları 19 puanla 10. sıraya yükseldi. Süper Lig’de galibiyet özlemi çeken Fenerbahçe bu haftayı da taraftarlarına üzüntü yaşatarak geçirdi. Kadıköy’de ağırladığı Kasımpaşa karşısında arzulanan futbolu ortaya koyamayan sarı-lacivetliler 2-2 biten karşılaşma sonrasında 14 puanla 15. sıradan kurtulamadı. Kasımpaşa ise puanını 26’ya çıkardı.

GOL KRALLIĞI

Kasımpaşa’nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Fenerbahçe’ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu, bu haftayı da boş geçmedi. Diagne, ligde 3’ü üst üste olmak üzere son 6 maçın 5’inde skor tabelasını değiştirdi. Senegalli futbolcu, ligdeki gol sayısını 16’ya çıkararak etkili performansını sürdürdü.

14. HAFTA SONUÇLARI

Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor:.......................................2-0

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü:.............................................1-1

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor:...............................0-1

Antalyaspor - Göztepe:.......................................................................1-0

Kayserispor - Trabzonspor:................................................................0-2

Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor:...........................2-1

Beşiktaş - Galatasaray:......................................................................1-0

Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor:..........................................1-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa:.................................................................2-2

HAFTANIN OLAYI: KURAL HATASI MI?

MAÇIN 8. dakikasında Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunun ardından attığı gol, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından geçersiz sayıldı. Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı.

15. HAFTA PROGRAMI

7 Aralık Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe ( Akhisar)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Stat açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

PUAN DURUMU