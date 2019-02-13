Galatasaray aradaki puan farkını kapatıyor

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı ve 45 puanla liderliğini devam ettirdi.

Medipol Başakşehir'in Teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında bu tarz puan kayıplarının olabileceğini söyledi. Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, coşkulu bir oyun oynadıklarını söyledi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle mağlûp etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlûp olan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, yenilgiyi üstlendi. Fenerbahçe, bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alırken, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan alabildi. Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, ettiği Trabzonspor'u 3 puanı 3 golle aldı, 3-1. Süper Lig'in 21. haftasındaki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken, önceki gün oynanan haftanın son maçlarında ise ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Lig'in 11. haftasında sahasında Kayserispor önündeki galibiyetinin ardından 9 hafta sonra evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 3 puana ulaştı. Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlûp etti.

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