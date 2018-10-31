İstanbul takımları zirveye oturdu

Süper Lig'de 10. hafta, yapılan maçlarda sürpriz sonuçlar alındı.

Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 21 puana yükselerek liderliği yeniden devraldı. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray ise, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi. Beşiktaş ise evinde ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe haftanın sürprizini yaptı. Bu yenilgiye ağır tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda tribünlerden ayrılmayarak teknik direktör Phillip Cocu ‘nun istifa etmesini istedi. Ali Koç başkanlığında toplanan yönetim, Hollandalı teknik adamın görevine son verdi. Fenerbahçe 10. hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer aldı. Antalyaspor deplasmanına galibiyet için giden Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu. Bu maçta Burak Yılmaz’ın son dakikada ceza sahası içinde düşürülmesine penaltı kararı vermeyen hakeme büyük tepki gösterildi. Bursaspor, Alanyaspor, Kayserispor ise Sivasspor’u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Akhisaspor ise evinde Göztepe’yi 1-0 yenerek kötü gidişe dur dedi.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de 10. hafta sonunda Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Dragne Mbaye 11 golle ilk sırada yer alıyor. Mbaye, Erzurumspor deplasmanında kullandığı iki penaltı atışından sadece bir gol atabilmişti. Trabzonspor’da Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Konyaspor’dan Mustapha Yatabare 5’er golle sıralamada yer alıyor.

KÜFÜR ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kadıköy’de konuk ettiği Ankaragücü’ne 3-1 yenilen Fenerbahçe taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Hakem Hüseyin Göçek’in Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sert tepki gösteren ve İngilizce küfür ettiği iddia edilen İslam Slimani kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fotoğraf: İslam Yakut-aa

10. HAFTA SONUÇLARI

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor : 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa : 1-1

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir : 0-1

Antalyaspor-Trabzonspor : 1-1

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor : 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray : 2-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü : 1-3

Akhisarspor-Göztepe : 1-0

Beşiktaş-Çaykur Rizespor : 4-1

11. HAFTA PROGRAMI

2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa R.Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Bld. Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul B.Şehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatya (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova Stadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

PUAN DURUMU