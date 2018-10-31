"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İstanbul takımları zirveye oturdu

Seyhan Şentürk
31 Ekim 2018, Çarşamba 01:16
Süper Lig'de 10. hafta, yapılan maçlarda sürpriz sonuçlar alındı.

Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 21 puana yükselerek liderliği yeniden devraldı. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray ise, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.   Beşiktaş ise evinde ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe haftanın sürprizini yaptı. Bu yenilgiye ağır tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda tribünlerden ayrılmayarak teknik direktör Phillip Cocu ‘nun istifa etmesini istedi. Ali Koç başkanlığında toplanan yönetim, Hollandalı teknik adamın görevine son verdi.  Fenerbahçe 10. hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer aldı.   Antalyaspor deplasmanına galibiyet için giden Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu. Bu maçta Burak Yılmaz’ın son dakikada ceza sahası içinde düşürülmesine penaltı kararı vermeyen hakeme büyük tepki gösterildi. Bursaspor, Alanyaspor, Kayserispor ise Sivasspor’u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Akhisaspor ise evinde Göztepe’yi 1-0 yenerek kötü gidişe dur dedi.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de 10. hafta sonunda Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Dragne Mbaye 11 golle ilk sırada yer alıyor. Mbaye, Erzurumspor deplasmanında kullandığı iki penaltı atışından sadece bir gol atabilmişti. Trabzonspor’da Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Konyaspor’dan Mustapha Yatabare 5’er golle sıralamada yer alıyor.

KÜFÜR ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kadıköy’de konuk ettiği Ankaragücü’ne 3-1 yenilen Fenerbahçe taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Hakem Hüseyin Göçek’in Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sert tepki  gösteren ve İngilizce küfür ettiği iddia edilen İslam Slimani kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fotoğraf: İslam Yakut-aa

10. HAFTA SONUÇLARI

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor : 2-0      

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa : 1-1      

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir : 0-1      

Antalyaspor-Trabzonspor : 1-1      

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor : 2-0      

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray : 2-0      

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü : 1-3      

Akhisarspor-Göztepe : 1-0      

Beşiktaş-Çaykur Rizespor : 4-1

11. HAFTA PROGRAMI

2 Kasım Cuma:      

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)      

3 Kasım Cumartesi:      

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa R.Tayyip Erdoğan)      

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Bld. Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)      

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul B.Şehir Fatih Terim)      

4 Kasım Pazar:      

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı Stadı)      

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatya (Bahçeşehir Okulları)      

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)      

5 Kasım Pazartesi:      

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova Stadı)      

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

PUAN DURUMU

 

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde

    'Suudiler BM'ye 930 milyon dolar reklam parası verdi' iddiası

    Demokratlar Adana’da buluştu

    Tohum yasasının kaybedeni kim?

    Ateşkes bozulmasın

    'Meclise 6 milyonluk araçla değil, bisikletle gel'

    ABD'de 'sahte haber' standı açıldı

    Tarihi cami restorasyon kurbanı oldu

    AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

    Kamuoyu, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünüyor

    Batı Avrupa ülkeleri İslâm'a daha hoşgörülü

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

    Esed rejiminden insani yardıma engel

    ABD'den İran'a yaptırım hatırlatması

    'Türkiye, İdlib'de elinden geleni yapıyor'

    Feyzioğlu: Sınavla, avukatların kontrolsüz artışı sınırlanacak

    ''Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz''

    Ekonomik tablo ortada

    AsgarÎ ücretin 5’te biri vergiye

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Kim okuyacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.