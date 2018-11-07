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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Lider Başakşehir 4 puan önde

Seyhan Şentürk
07 Kasım 2018, Çarşamba 00:52
Süper Lig’de Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 1-0 yenerek 24 puanla liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü.

En yakın takipçisi Galatasaray’ın 4 puan önünde bulunan Başakşehir, Beşiktaş’a 6, Trabzonspor’a 8, Fenerbahçe’ye ise tam 14 puan fark attı. Ligde haftanın maçında Galatasaray 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada üst üste yediği 2 golle Fenerbahçe’ye puan kaptırarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe ise moralsiz gittiği Türk Telekom’da aldığı bir puanla biraz olsun moralini düzeltti. 

Lider Başakşehir karşısında 3 puan hedefi ile çıkan Beşiktaş yine eli boş döndü. Rakibi karşısında net fırsatlardan istifade edemeyen siyah-beyazlı ekip, 18 puanla 6. sıraya geriledi. Trabzonspor ise evinde konuk ettiği Bursaspor önünde 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve bir puana razı oldu. Bu maçta oyundan alınan Burak Yılmaz’ın tribünlere yaptığı hareket taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Haftanın sürpriz takımları ise İstanbul’da Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Antalyaspor ile Alanyaspor deplasmanında 1-0 galibiyetle 3 puan çıkaran Evkur Malatyaspor oldu.

Ligin başarılı ekibi Ankaragücü, geçen hafta İstanbul’da Fenerbahçe önünde aldığı 3-1 galibiyetin aynısını Ankara’da Kayserispor önünde de alarak 19 puanla 5. sıraya yükselmeyi başardı. Göztepe İzmir’de Çaykur Rizespor’u 2-0’la geçerek 18 puana ulaştı. Ligin son üç takımı Akhisarspor 9, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor topladıkları 8’er puanla 17 ve 18. sırada yer aldı.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig Gol Krallığı yarışmasında Kasımpaşa’dan Diagne Mbaye Antalyaspor karşısında gol atamamasına karşılık 11 golle ilk sırada bulunuyor. Trabzonspor’un sahasında Bursaspor’la 1-1 berabere kaldığı maçta bir gol atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega 6 golle ikinci sıraya yükseldi. Evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 geçen Göztepe’nin ilk golünü kaydeden Yasin Öztekin ise 6 golle takibini sürdürdü.

 

HAFTANIN OLAYI

2-2 berabere sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonunda yaşanan olaylar spor kamuoyunun gündemine oturdu. Hakem Fırat Aydınus’un bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray’dan Belhanda ile Fenerbahçe’den Soldado’nun başlattığı olaylara karışan Jailson’un Belhanda’ya tokat atmasıyla olaylar bir anda gelişti. Saha içinde her iki takımın oyuncuları birbirlerine “vahşi” bir şekilde karşılık verdi. “VAR” sisteminde izlenen olaylar sonrasında Galatasaray’dan Ndiayene, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Fenerbahçe’den Jailson ve Soldado ceza kuruluna sevkedildi.

11. HAFTANIN SONUÇLARI

Galatasaray-Fenerbahçe:..................................................................2-2      

Kasımpaşa-Antalyaspor:....................................................................1-2      

Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor:..........................1-1      

Medipol Başakşehir-Beşiktaş:..........................................................1-0      

MKE Ankaragücü-Kayserispor:.........................................................3-1      

Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor:...............................0-1      

Trabzonspor-Bursaspor:.....................................................................1-1      

Göztepe-Çaykur Rizespor:..................................................................2-0      

Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor:.......................................0-0      

12. HAFTANIN PROGRAMI

9 Kasım Cuma:      

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya) 

10 Kasım Cumartesi:      

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (KazımKarabekir)      

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)      

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)      

19.00  Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

11 Kasım Pazar:      

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)      

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)      

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)      

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

PUAN CETVELİ

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