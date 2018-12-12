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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Lider Başakşehir puan farkını açıyor

Seyhan Şentürk
12 Aralık 2018, Çarşamba 00:48
Süper Lig’de 15. hafta sonunda Medipol Başakşehir 33 puanla liderliğini sürürdürürken, en yakın rakibi Kasımpaşa ile puan farkını 7’ye çıkardı.

Ankara deplasmanında Ankaragücü’nü Visca’nın golü ile 3 puana ulaşan Başakşehir, geçen hafta sahasında Sivasspor aldığı mağlubiyeti telafi etti. Kasımpaşa ise evinde ağırladığı Kayserispor önünde 2 penaltı atışından faydalanamayarak büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi. Hafta içinde Hikmet Karaman’ı takımın başına getiren Kayserispor maçı 3-0 kazanarak küme düşme hattından kurtuldu. Bursaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek haftanın sürprizini gerçekleştiren Antalyaspor 26 puanla üçüncü sıraya yerleşti. 

Puan cetvelinde 25 puanda 4 takım sıralandı. Beşiktaş, galibiyet için gettiği Alanya’da bir puanı bile zor kurtardı. Rakibi önünde büyük açıklar veren siyah-beyazlı ekip İstanbul’a iki puan kaybederek döndü. Moralsiz Galatasaray taraftarını hala mutlu edemiyor. Evinde ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip sahadan zorlukla beraberlikle ayrılabildi. Trabzonspor ise üst üste aldığı galibiyetlerle bir anda zirve yarışına ortak oldu. Sosa’nın kaptanlığında iyi bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekipte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın affedilmesi gündemde bulunmuyor. Fenerbahçe ise kan kaybetmeye devam ediyor. Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olarak küme düşme bölgesine adeta demir attı.

 GOL KRALLIĞI

Gol Krallığı Yarışması’nda 16 golle ilk sırada bulunan Kasımpaşa’nın forvet oyuncusu Diage Mbaye, bu hafta Kayserispor karşısında kazanılan penaltıyı kaleciye nişanladı. Trabzonspor’un tecrübeli golcüsü Atiker Konyaspor önünde kazanılan penaltı vuruşunu gol yaparak, ligde 7. golüne ulaştı. Onu aynı golle takip eden Göztepe’den Yasin Öztek’ten bu hafta gol sesi gelmedi.

 15. HAFTA SONUÇLARI

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş : 0-0      

Demir Grup Sivasspor-Göztepe : 2-0      

Trabzonspor-Atiker Konyaspor : 3-0      

Galatasaray-Çaykur Rizespor : 2-2      

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor : 1-3      

Bursaspor-Antalyaspor : 0-2      

Akhisarspor-Fenerbahçe : 3-0      

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir : 0-1      

Kasımpaşa-Kayserispor : 0-3

HAFTANIN OLAYI: K.Paşa 2 penaltı kaçırdı

Kayserispor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İstanbul’da ağırladıkları Kayserispor karşısında  Diagne ve Trezeguet ile 2 penaltı kaçırmalarını değerlendirirken, "Önlem alma ve çalışma zamanı geldi. Değerlendireceğiz. Diagne, ligin uzak ara gol kralı. Trezeguet de takımın en kaliteli oyuncularından. Bazı şeyleri zaman içinde gözden geçirmekte fayda var." şeklinde görüş belirtti.

16. HAFTA PROGRAMI

14 Aralık Cuma:      

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)      

15 Aralık Cumartesi:      

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)      

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)      

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)      

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)      

16 Aralık Pazar:      

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)      

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)      

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)      

17 Aralık Pazartesi:      

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

 

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