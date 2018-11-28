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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Medipol Başakşehir arayı açıyor

Seyhan Şentürk
28 Kasım 2018, Çarşamba 00:36
Süper Lig’de 13. hafta sonunda Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe’yi 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında İzmir’de güçlü rakibine konuk olan Başakşehir, Visca (penaltı) ve Bajic’in attığı gollerle zor bir virajı daha atlattı. İstanbul ekibi topladığı 30 puanla ikinci sıradaki Kasımpaşa’ya 5, Galatasaray’a 6 ve Beşiktaş’a 9 puan fark atmış oldu. Mustafa Denizli’nin gelmesiyle birlikte başarılı sonuçlara imza atan Kasımpaşa, evinde Evkur Malatyaspor’u net bir skorla 3-0 yendi ve 25 puanla ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise evinde ağırladığı Atiker Konyaspor önünde kötü bir performans ortaya koydu. Konyaspor’un kendi kalesine attığı golle ümitlenen sarı-kırmızılı ekip, hakem Hüseyin Göçek’in verdiği tartışmalı penaltı kararı ile rakibine bir puan hediye etti. Galatasaray 24 puanla puan cetvelinde üçüncü sıraya geriledi. 

TRABZONSPOR F.BAHÇE’Yİ SAHADAN SİLDİ

Beşiktaş ise Kayseri’de oynanan Ankaragücü maçında zorlanmadan galip gelmesini bildi. Sırp oyuncu Ljajic’in etkili bir futbol oynadığı maçta siyah-beyazlılar 4-1 galip geldi. Haftanın maçında Trabzonspor Akyazı Stadı’nda ağırladığı Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca çok üstün bir futbol ortaya koydu. Kaleci Onur ve Burak’tan mahrum çıkan bordo-mavili takımda yeni kaptan Sosa güzel futbolunu attığı golle süsledi. Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu etkisiz futbol ise taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Kaleci Harun başarılı kurtarışlarıyla sarı-lacivertli ekibi farklı bir yenilgiden kurtardı. Alanyaspor sahasında Kayserispor’u 5-0 yenerken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ı tribünler  büyük bir coşkuyla karşıladı.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışması’nda Kasımpaşa’nn golcüsü Mbaye Diagne ilk sırada bulunuyor. Afrikalı futbolcu, Evkur Malatyaspor karşısında 2 gol atarak 14 gole ulaştı. Göztepe’den Yasin Öztekin 7 golle ikinci sırada yer alırken, Antalyaspor’dan Souleymane Doukare ve Trabzonspor’dan Hugo Rodallega 6’şar golle takiplerini sürdürüyor.

 13. HAFTA SONUÇLARI

Galatasaray-Atiker Konyaspor:........................................................1-1      

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor:.........................1-0      

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor:...................................................5-0      

MKE Ankaragücü-Beşiktaş:.............................................................1-4      

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:.......................................1-1      

Akhisarspor-Bursaspor:.....................................................................2-4      

Trabzonspor-Fenerbahçe:.................................................................2-1      

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor:..............................................3-0      

Göztepe-Medipol Başakşehir:..........................................................0-2

HAFTANIN OLAYI: PENALTI MI, DEĞİL Mİ?

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında hakem Hüseyin Göçek verdiği penaltı kararı ile müsabakaya damgasını vurdu. Serdar Aziz’in topa müdahalesine penaltı düdüğü çalan Göçek sarı-kırmızılı futbolcular tarafından uzun süre eleştirildi. Serdar Aziz elindeki topu Göçek’e atarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

14. HAFTA PROGRAMI

30 Kasım Cuma:      

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)      

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya BŞB)

1 Aralık Cumartesi:      

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir)      

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)      

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)  

2 Aralık Pazar:      

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa BŞB)      

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)  

3 Aralık Pazartesi:      

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)      

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

 

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