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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni lider Medipol Başakşehir

Seyhan Şentürk
26 Eylül 2018, Çarşamba 00:02
Süper Lig’de Galatasaray’dan liderliği devralan Medipol Başakşehir, 13 puanla zirve koltuğuna oturdu.

9 maçta 18 golün atıldığı 6. haftada 4 takım deplasmanda kazanarak sürpriz yaptı. Evsahibi takımlar 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Akhisar deplasmanına 3 puan hedefiyle giden Galatasaray, penaltı kaçırdığı bu maçı 3-0 kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotif Moskova’yı 3-0 yenme başarısı gösteren sarı-kırmızılı takımın Akhisar’da ortaya koyduğu kötü futbol ve mücadele teknik direktör Fatih Terim’in de tepkisini çekti.

KASIMPAŞA 2 HAFTADA 6 PUAN KAYBETTİ

Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Kadıköy’de dolu tribünler önünde oynanan müsabakada Beşiktaş Babel’in mükemmel şutu ile öne geçmesine karşılık, ikinci yarıda Ayew’in kafa golüne engel olamayarak liderlikten oldu. Fenerbahçe ise istekli mücadelesi ile taraftarlarından zaman zaman alkış aldı.Yeni lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor’dan aldığı bir puanla zirveye oturdu. En yakın rakibi Galatasaray ve Kasımpaşa’dan 1 puan önde bulunan Başakşehir bu hafta evinde Malatyaspor’u konuk edecek. Sezona seri galibiyetlerle giren Kasımpaşa, Galatasaray’dan sonra evinde Alanyaspor’a da yenilerek üst üste 6 puan kaybetti. Süper Lig’in yeni takımları Çaykur Rizespor ve Erzurumspor ise 6. haftayı puansız kapatarak puan cetvelinde 17 ve 18. sırada yer aldı.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de 6. hafta sonra Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Diane Mbaye 8 golle ilk sırada bulunuyor. Onu 3’er golle Sivasspor’dan Arouna Kone,  Malatyaspor’dan Danijel Aleksic ve Galatasaray’dan Eren Derdiyok takip ediyor.

ÖZLENEN TABLO

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasını iki kulübün başkanı Ali Koç ile Fikret Orman birlikte izledi. Geçmiş sezonlarda Ülker Stadı’ndaki derbi maçlara gelmeyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ali Koç’un Fenrebahçe başkanı olmasının ardından bu tavrından vazgeçti ve derbi karşılaşmada tribünde yer aldı. Ali Koç ve Fikret Orman, protokol tribününde yan yana mücadeleyi izleyerek centilmenlik mesajı verdiler.

 7. HAFTA PROGRAMI

28 Eylül Cuma:      

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)      

29 Eylül Cumartesi:      

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)      

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)      

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)      

30 Eylül Pazar:      

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)      

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)      

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)      

1 Ekim Pazartesi:      

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)      

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Başakşehir)

PUAN DURUMU

 Takımlar                                O G B M A Y Av P

 1- Medipol Başakşehir           6 4 1 1 11 3 +8 13

  2- Galatasaray                      6 4 0 2 14 9 +5 12

  3- Kasımpaşa                        6 4 0 2 12 10 +2 12

  4- Beşiktaş                            6 3 2 1 11 8 +3 11

  5- Atiker Konyaspor              6 3 2 1 10 7 +3 11

  6- Yeni Malatyaspor              6 3 1 2 6 4 +2 10

  7- MKE Ankaragücü              6 3 1 2 8 7 +1 10

  8- Antalyaspor                       6 3 1 2 10 13 -3 10

  9- Göztepe                             6 3 0 3 6 6 0 9

10- Alanyaspor                         6 3 0 3 4 10 -6 9

11- Kayserispor                        6 2 2 2 5 6 -1 8

12- Trabzonspor                       6 2 1 3 10 8 +2 7

13- Fenerbahçe                        6 2 1 3 6 7 -1 7

14- Akhisarspor                        6 1 2 3 7 8 -1 5

15- Bursaspor                           6 0 5 1 4 5 -1 5

16- Sivasspor                            6 1 2 3 6 11 -5 5

17- Çaykur Rizespor                 6 0 3 3 5 8 -3 3

18- BB Erzurumspor                 6 0 2 4 5 10 -5 2

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