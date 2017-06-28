"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Öyle viran memleketim!

Şeymanur Cihan
28 Haziran 2017, Çarşamba
Bir Çin bedduâsında ‘’inşallah ilginç zamanlarda yaşayasın’’ denilirmiş.

Çünkü o ilginç zamanlarda adalet ortadan kalkar, suçlu suçsuz denilmeden savrulurmuş insanların hayatları. Kimi işinden aşından sağlığından olur. Kimi hürriyetinden, ailesinden, dost ve akrabalarından olur. Kimi hayatından olur. Kimileri de son yolculuğunda son bir defa duâ almak olan cenaze namazından mahrum olur. Sonradan hakikat anlaşılıp sayfa sayfa resimleri basılır gazetelere pardon cinsinden, yanlış olmuş aslında o şehitmiş denilir.

Çocukluğum da büyüklerimiz 1960 ihtilâli diye bir şeyden bahsederlerdi. Sık sık da rahmetli Menderes’in adını duyardık. Aslında ne vahim bir hadise olduğunu o yaşlarda nereden bilemiyorduk. Arkasından 1971 muhtırası, yaşımız gereği yine çok şey anlamamıştık. Bir 12 Eylül 1980 sabahı tarihe “Netekim Paşa” diye geçen zat siyah beyaz televizyonumuzun ekranında, açıklamaları yapıyor, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu anlatıyordu. Millî irade yine askıya alınmış ve bir çok masum bedel ödemeye mahkûm edilmişti. 28 Şubat (1997) sürecinde yaşananlar ise hâlâ hafızalarda taptaze duruyor. Mütedeyyin insanlar mürteci, hizbullahcı, vatan haini yaftası ile her türlü eziyete maruz bırakılıyordu.

Her on ya da on beş yılda bir ilginç zamanları yaşamaya mahkûm edilmiş bir ülkenin evlâdı olarak artık yeter diyoruz. Bizler ilginç zamanlarda yaşadık, ama evlâtlarımız yaşamayacak diye sevinirken o kapkaranlık lânetli 15 Temmuz (2016) gecesi bir kâbus gibi çöktü güzelim memleketimin üzerine. Yine milletçe ilginç bir zaman dilimine giriyorduk. Yine millî iradeye kastedilmiş ve yine at izi it izine karıştırılmış, herkes bu gerçeğin farkında olsa da sonuç değişmiyor. 

Bir çok dramatik hadise dilden dile dolaşıyor. Doğum hanelerin kapısında bekleyen polisler, yeni doğan bebekleriyle birlikte tutuklanan anneler... Gerçek suçluların bulunup hukuk kurallarına uygun şekilde hak ettikleri cezayı almaları konusunda bütün toplum ittifak halinde. Hiç kimse bunlar için af ya da merhamet dilenmiyor. Adalet gecikmeden tam tecelli etsin. Etsin ki devletin milletine, milletin de devletine güveni tam olsun. Adaletin tecellisinde masumlara merhamet, suçluların da hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları vardır. Aksi halde alma mazlûmun ahını çıkar aheste aheste demişler. 

Allah Rasulü (asm) “Mazlûmun bedduâsından kork, çünkü mazlûmun bedduâsı ile Allah arasında perde yoktur”1 buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerîm de ‘’Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez‘’2 âyeti, Risale-i Nur’da sıklıkla vurgulanırken Bediüzzaman Hazretleri ‘’Bir gemide doksan dokuz cani bir masum bulunsa bir masum hürmetine o gemi batırılmaz’’3 diyerek âdeta bu âyetin tefsirini yapmıştır.

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    120. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Çayeli’nde ahşap bir şaheser
    📷

    Eski bir İslam diyarı

    Olmayan sendika üyeliğim yüzünden atıldım

    Başörtülü öğretmene tazminat

    Jagland: Komisyon çalışmalarına şimdi başlamak zorunda

    Kıbrıs için karar vakti

    İkinci siber saldırı dalgası: AB ve ABD'de etkileniyor

    Düzce'de Adalet Yürüyüşü yapanların yanına gübre döküldü

    Dönüş çilesi başladı

    Hainler yemek taşıyan erlere saldırdı: 3 şehit

    Bayramın çok ağır kaza bilânçosu!

    Herkese örnek oldular: Kur'an'ı öğrenme aşkı engel tanımadı...

    Nüfusunun 5 katı turist ağırladı: Türkiye'nin en mutlu şehrinde otoparklar yetmedi

    ''Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar"

    Gazze'nin bir başka kanayan yarası: "Gecemiz gündüz oldu"

    Ukrayna, komünizmin son kalıntılarını da terk ediyor

    10 kişilik ekip yaklaşık 1.5 saat çalıştı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Olmayan sendika üyeliğim yüzünden atıldım
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman ve mağdurlara mektup
    Ali FERŞADOĞLU

    Yoksa bu zulümler Allah’ın adaletinin yansımaları mı?
    Genel

    Buruk bayramda Nur bizi teselli etti
    Genel

    Jagland: Komisyon çalışmalarına şimdi başlamak zorunda
    Şeymanur Cihan

    Öyle viran memleketim!
    Genel

    Başörtülü öğretmene tazminat
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval orucu ve nafile oruçlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kelebek dersi
    Halil ELİTOK

    Adâlet mülkün temelidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.