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19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Paylaşmak güzeldir

Sibel Güzel
19 Kasım 2017, Pazar
Paylaşmak azaltır derlerdi ya eskiden. Şimdi öyle değil; anlattıkça, dinledikçe derdine bir dert daha ekleniyor, bir cana değil binlerce cana daha için yanıyor bugünlerde.

Geçmesini büyük bir sabırla beklediğimiz OHAL’li günlerde; sabrımızı zorlayan hasretler, yollar, kaybedilen yıllar telâfisi olmayan günler, heyecanlar, sevinçler, üzüntüler ve belki de vazgeçilen hayaller…

Cezaevi yolları ve yolculuklara kattığı derin duygular. Bitmeyen yaşlar eşliğinde yol boyunca çekilen tespihler hiç olamadığı kadar hisli bugünlerde...

Bilmem artık paylaşamadığımız, anlatamadığımız için mi bu kadar hisliler?

Paylaşmak artık azaltmıyor, arttırıyor.

Bir çoğumuzun derdine dert ekliyor, belki bir çoğuna konuşacak mevzu oluyor, bir çoğunun gururunu okşuyor. Belki de insana acısını dillendirmeye çekindiği yaralar açıyor. Paylaşmaktan, yarasının kanını akıtmaktan, anlaşılamamaktan, dışlanılmaktan korktuğu ve bir sürü buna benzer duygu karmaşası yaşatıyor. Anlatıyorsun yaşadıklarını, ama korkuyorsun dillendirilmesinden.

Paylaşmak bugünlerde derde dert ekletiyor. Bazısının derdini arttırıyor.

Hislendiriyor...

Yalnızlaştırıyor…

Bazen korkutuyor bazen de yüreklendiriyor.

Herkes ağır aksak yaşıyor. Herkesin imtihanı kendine ağırdır ya hani. İmtihanımızın her türlüsünden yalnız ve yalnız O’na sığınarak yaşayalım.

Biz Yaradanla paylaşalım yaşadıklarımızı, yaşanılanları, yaşatılanları.

Gelin paylaşımlarımızı Rabbimize arz edelim, O’na sığınıp O’ndan isteyelim. Acımızı, yaramızı, eksiğimizi O bilsin.

Sitemimizi, isteklerimizi, beklentilerimizi, yaşadıklarımızı, hayallerimizi O bilsin.

Derdimiz bir başkasının imtihanı, bir başkasının yükü, bir başkasına acısı olmasın.

Duâlarımıza katalım imtihanımızı, Rabbimize sığınıp O’na diyelim sırrımızı, O’na dayayalım sırtımızı...

Şikâyetimizi O’na yapalım, sevincimizi O’na diyelim, endişemizi O’na havale edelim...

Artmasın artık sevdiklerimizin derdi tasası.

Sadece O bilsin.

Sadece O istesin yeter.

O, ol desin diye ısrarımız sadece O’na olsun. O’nun kapısı istemekle aşınmaz, O’nun eşiği baş koymakla yıpranmaz. İsteyin vereyim diyen de O… Ben Rabbimden hem kendim için hem de benzer şeyleri yaşadıklarını tahmin ettiğim, bildiğim bütün mağdurlar için istiyorum.

Her şeyin en yakın zamanda beklediğimizden çok daha güzel olması ümidi ve duâsıyla vesselâm…

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