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1,5 milyar avroluk 'El Clasico'

22 Aralık 2017, Cuma 15:46
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yarın Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak.

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.

İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor. 

En değerli Real Madridli Ronaldo

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

En pahalısı Messi

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.

AA

Etiketler: real madrid, barcelona, messi, ronaldo
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