10 aydır yenilmiyor

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligde yaklaşık 10 aydır yenilgi yüzü görmüyor.

Son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart'ta Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, ligde 283 gündür mağlup olmuyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Adanaspor karşısına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kaybetmezse, yenilmezlik unvanını yeni yıla taşıyacak. Profesyonel Liglerin tek yenilgisiz takımı Medipol Başakşehir, takipçisi Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'de profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı unvanının da sahibi oldu. AA

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