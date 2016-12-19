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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

10 aydır yenilmiyor

19 Aralık 2016, Pazartesi 14:19
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligde yaklaşık 10 aydır yenilgi yüzü görmüyor.

Son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart'ta Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, ligde 283 gündür mağlup olmuyor.

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Adanaspor karşısına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kaybetmezse, yenilmezlik unvanını yeni yıla taşıyacak.

Profesyonel Liglerin tek yenilgisiz takımı

Medipol Başakşehir, takipçisi Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'de profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı unvanının da sahibi oldu.

AA

Etiketler: süper lig, medipol başakşehir
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  • Toygar

    19.12.2016 14:31:20

    Adana yener bu İstanbul'u.. Ben sana diyim!..

Risale-i Nur Külliyatı

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