10 dakikalık kesintiye 25 bin euro ceza

UEFA, Beşiktaş'a RB Leipzig maçındaki elektrik kesintisi nedeniyle 25 bin euro para cezası verdi.

UEFA, Beşiktaş kulübüne geçen ay Alman futbol takımı RB Leipzig ile oynadığı maçta meydana gelen stat aydınlatma arızası nedeniyle 25 bin euro ceza verdi. UEFA'nın bugün yaptığı açıklamada, oyunun 10 dakika süreyle durmasına neden olan aydınlatma arızasından dolayı Beşiktaş "yetersiz organizasyon" nedeniyle cezalandırıldı. Şampiyonlar Ligi maçını 2-0 Beşiktaş kazanmıştı. UEFA, para cezasının bir nedeninin de stattaki merdiven çıkışlarının tıkalı olmasıyla güvenlik koşullarının ihlal edilmesi olduğunu belirtti. AA

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