11 farklı şehirdeki 12 statta Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar, 11 farklı şehirdeki 12 statta yapılacak.

Dünya Kupası karşılaşmaları, Luzhniki Stadı (Moskova), Spartak Stadı (Moskova), Kaliningrad Stadı (Kaliningrad), Volgograd Arena (Volgograd), Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg), Fisht Stadı (Soçi), Kazan Arena (Kazan), Nizhny Novgorod Stadı (Nizhny), Samara Arena (Samara), Rostov Arena (Rostov), Saint Petersburg Stadı (Saint Petersburg), Mordovia Arena'da (Saransk) oynanacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar ve ayrıntıları şöyle:

Luzhniki Stadı

Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarına da ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik Luzhniki Stadı, Moskova'da bulunuyor.

Luzhniki stadı organizasyon boyunca Saint Petersburg Stadı ile 7'şer maça ev sahipliği yaparak turnuvanın en fazla karşılaşmasının oynanacağı iki stattan biri olacak.

Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

14 Haziran: 18.00 Rusya-Suudi Arabistan

17 Haziran: 18.00 Almanya-Meksika

20 Haziran: 15.00 Portekiz-Fas

26 Haziran: 17.00 Danimarka Fransa

1 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

11 Temmuz: 21.00 Yarı final

15 Temmuz: 18.00 Final

Spartak Stadı

Moskova'daki ikinci stat olan Spartak Stadı, 42 bin kapasiteye sahip.

Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

16 Haziran: 16.00 Arjantin-İzlanda

19 Haziran: 18.00 Polonya-Senegal

23 Haziran: 15.00 Belçika-Tunus

27 Haziran: 21.00 Sırbistan-Brezilya

3 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

Saint Petersburg Stadı

2017'de açılışı yapılan Saint Petersburg Stadı 67 bin kapasiteye sahip.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

15 Haziran: 18.00 Fas-İran

19 Haziran: 21.00 Rusya-Mısır

22 Haziran: 15.00 Brezilya-Kosta Rika

26 Haziran: 21.00 Nijerya-Arjantin

3 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

10 Temmuz: 21.00 Yarı final

14 Temmuz: 17.00 Üçüncülük maçı

Kaliningrad Stadı

Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad şehri, Litvanya, Polonya ve Baltık Denizi ile çevrilidir.

35 bin kişilik Kaliningrad Stadı, 4 grup maçına ev sahipliği yapacak.

Kaliningrad Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

16 Haziran: 22.00 Hırvatistan-Nijerya

22 Haziran: 21.00 Sırbistan-İsviçre

25 Haziran: 21.00 İspanya-Fas

28 Haziran: 21.00 İngiltere-Belçika

Volgograd Arena

Rusya'nın güneyinde yer alan Volgograd'daki Volgograd Arena 4 maça ev sahipliği yapacak.

45 bin seyirci kapasitesine sahip Volgograd Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

18 Haziran: 21.00 Tunus-İngiltere

22 Haziran: 18.00 Nijerya-İzlanda

25 Haziran: 17.00 Suudi Arabistan-Mısır

28 Haziran: 17.00 Japonya-Polonya

Ekaterinburg Arena

Ekaterinburg şehri Rusya'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler içinde en doğuda yer alanı konumunda bulunuyor.

35 bin kapasiteli Ekaterinburg Stadı farklı tribün yapısı ile dikkat çekiyor.

Ekaterinburg Stadı'nda şampiyona boyunca 4 grup maçı oynanacak.

Ekaterinburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

15 Haziran: 15.00 Mısır-Uruguay

21 Haziran: 18.00 Fransa-Peru

24 Haziran: 18.00 Japonya-Senegal

27 Haziran: 17.00 Meksika-İsveç

Fisht Stadı

Rusya'nın güneyinde yer alan Soçi şehrindeki Fisht Stadı 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

47 bin kişilik kapasiteye sahip Fisht Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:

15 Haziran: 21.00 Portekiz-İspanya

18 Haziran: 18.00 Belçika-Panama

23 Haziran: 21.00 Almanya-İsveç

26 Haziran: 17.00 Avustralya-Peru

30 Haziran: 21.00 Son 16 turu

7 Temmuz: 21.00 Çeyrek final

Kazan Arena

Rus ekibi Rubin Kazan'ın sahası olan Kazan Arena yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli.

Kazan Arena, 4 grup maçının yanı sıra bir son 16 turu ve bir çeyrek final maçına da sahne olacak.

Kazan Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

16 Haziran: 13.00 Fransa-Avustralya

20 Haziran: 21.00 İran-İspanya

24 Haziran: 21.00 Polonya-Kolombiya

27 Haziran: 17.00 Güney Kore-Almanya

30 Haziran: 17.00 Son 16 turu

6 Temmuz: 21.00 Çeyrek final

Nizhny Novgorod Stadı

45 bin kişilik Nizhny Novgorod Stadı'nda şu karşılaşmalar yapılacak:

18 Haziran: 15.00 İsveç-Güney Kore

21 Haziran: 21.00 Arjantin-Hırvatistan

24 Haziran: 15.00 İngiltere-Panama

27 Haziran: 21.00 İsviçre-Kosta Rika

1 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

6 Temmuz: 17.00 Çeyrek final

Samara Arena

45 bin kişilik Samara Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

17 Haziran: 15.00 Kosta Rika-Sırbistan

21 Haziran: 15.00 Danimarka-Avustralya

25 Haziran: 17.00 Uruguay-Rusya

28 Haziran: 17.00 Senegal-Kolombiya

2 Temmuz: 17.00 Son 16 turu

7 Temmuz: 17.00 Çeyrek final

Rostov Arena

45 bin kişilik Rostov Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

17 Haziran: 21.00 Brezilya-İsviçre

20 Haziran: 18.00 Uruguay-Suudi Arabistan

23 Haziran: 18.00 Güney Kore-Meksika

26 Haziran: 21.00 İzlanda-Hırvatistan

2 Temmuz: 21.00 Son 16 turu

Mordovia Arena

44 bin kişilik Mordovia Arena'da oynanacak maçlar şöyle:

16 Haziran: 19.00 Peru-Danimarka

19 Haziran: 15.00 Kolombiya-Japonya

25 Haziran: 21.00 İran-Portekiz

28 Haziran: 21.00 Panama-Tunus