"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

118. randevu heyecanı: Trabzonspor 14 maçtır kazanamıyor, 8 maçtır gol atamıyor

25 Aralık 2016, Pazar 13:03
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 118. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

Trabzonspor 14 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 13'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 14 resmi karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 86 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 28 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 115 golüne,Trabzonspor 85 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Trabzon'da Fenerbahçe'nin 4-0 önde olduğu ikinci yarıdaki maç, çıkan olaylar nedeniyle 88. dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakayı 4-0 hükmen sarı-lacivertli ekip lehine tescil etti. 

Trabzonspor 8 maçtır gol atamıyor

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret olan Trabzonspor, rakibine son 8 karşılaşmada gol bile atamadı.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.

Trabzon'daki maçlar 

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 48 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

Trabzon'daki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 49 gol kaydetti.

Trabzon'daki son 6 lig maçından 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

AA

Etiketler: fenerbahçe, trabzonspor
Okunma Sayısı: 616
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

    İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

    Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

    Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

    34 muvazzaf asker gözaltına alındı

    Hac başvuruları başladı

    Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

    İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

    Yeni asgari ücrette sona doğru

    Türkiye ile Rusya anlaştı

    Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

    'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

    İsrail diken üstünde

    Belediyelere kesinti şoku
    📷

    Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

    En Çok Okunanlar

    Hatice DENİZ

    Sessiz çığlık!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
    Genel

    İsrail diken üstünde
    Genel

    Belediyelere kesinti şoku
    Cevher İLHAN

    ‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
    Faruk ÇAKIR

    Önce sistem değişse olmaz mıydı?
    Genel

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
    Hasan GÜNEŞ

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.