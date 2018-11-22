13. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 24 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek 24 Kasım Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan 25 Kasım Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk 16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan 19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 26 Kasım Pazartesi: 20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım AA

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