149 gün sonra zirvede

Süper Lig'in ilk haftasında oturduğu liderlik koltuğunu ikinci haftada kaybeden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 149 gün aradan sonra liderliği devraldı.

Ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 4-1 yenen siyah-beyazlı takım, haftayı lider tamamladı. İkinci hafta Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 27 Ağustos 2016'da liderliği Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, aradan geçen 149 günde liderlik koltuğuna oturamadı. Fenerbahçe'nin galibiyetini fırsata çevirdi Namağlup lider Medipol Başakşehir'i yakından takip eden Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekibin Fenerbahçe deplasmanında 1-0 yenilmesini iyi değerlendirdi. Ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, rakibini 4-1 mağlup etti ve puanını 41'e yükseltti. Beşiktaş Deneyimli golcüsü Cenk Tosun ile devre arası transfer döneminde kadroya katılan Ryan Babel'in göz doldurduğu Beşiktaş, son dönemlerde dış sahada yakaladığı başarılı performansını bu sezon da sürdürüyor. Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyetle 41 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bunların yarısından fazlasını dış sahada elde etti. AA

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