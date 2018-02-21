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'15 dakika ve devrede kaybettik'

21 Şubat 2018, Çarşamba 08:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olmalarına ilişkin, ''Şampiyonlar Ligi'nde şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum.'' dedi.

Münih'te Allianz Arena'daki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 5-0'lık yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Güneş buraya gelinceye kadar, oynadıkları oyunun karşılığını aldıklarını ifade ederek, ''Berabere kaldık veya kazandık. Bugün de oynadığımız oyunun karşılığı olarak mağlup olduk. Rakip bizden daha üstündü. İyi futbolla veda etmek isterdik." diye konuştu.

Maçta 10 kişi kaldıktan sonra üstünlüğü tamamen rakibe verdiklerinin altını çizen Güneş, ''Devreye yakın golü yiyince fiziki ve moral olarak düşmeye başladık, rakip de bunu iyi kullandı. Her koşulda ciddi oynayan, hücumu iyi kullanan bir takıma karşı ikinci yarıda hücuma çıkamadık. Her an gol yemeyi savuşturmak için uğraştık. Üzgünüz. Kendimizi daha fazla gösterebilmek için 11'e 11 oynamalıydık. Maalesef olmadı. Rakibi tebrik ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hakem konusunda söyleyecekleri bir şey olmadığını ifade eden siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, kendi oyunlarını oynamak istediklerini ancak hücuma çıkarken güçlerinin yetmediğini kaydetti.

Başka sebepler ileri sürerek kendilerini avutmak istemediklerini belirten Güneş, kırmızı kart ve ardından gelen golden sonra daha iyi oynayacak futbol ortamı bulamadıklarını vurguladı.

"Lige döneceğiz"

Beşiktaş olarak Bayern Münih karşısında alınan sonucun ardından artık lig maçlarına odaklanacaklarını anlatan Güneş, ''Takımın iyi niyetine, direncine asla bir şey söyleyemem. Oyun kopmuştu. Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde futbol hep aynı oynanıyor. Lige döneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde yapmak istediğimizi 15 dakika ve devrede kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Bayern Münih'in hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olduğunu ifade eden Güneş, ''Ligi zaten bitirdi, rutin hale gelmiş bir lig onun için. Ona göre planını yapmış. Onların gerisindeyiz, ne olursa olsun. Oyun olarak kendimizi test etme şansımızı kaybettik. Oyuncularımı eleştiremem. Bayern Münih kupayı alabilir, öyle bir camia. Biz 10 kişi de kalsa direnmeliydik." şeklinde görüş belirtti. 

Heynckes: Daha rahat bir deplasman olacak

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını ve ilk yarı zorlandıklarını söyledi.

Maçın kırılma noktalarının, kırmızı kart ve devreden hemen önce öne geçmeleri olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''İkinci yarı ayrı bir Bayern gördük. Çok güzel goller attık. Çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.'' dedi.

Heynckes, farklı mağlubiyete rağmen Beşiktaş'ın çok iyi takım olduğunu, iyi ve tecrübeli futbolcularının bulunduğunu ifade etti.

Alman teknik adam, İstanbul'a zor bir durumda gitmeyeceklerine işaret ederek, ''Bizim için tabii ki daha rahat bir deplasman olacak. Aynı disiplinle orada oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde riske girmeye değmez.'' değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: şenol güneş, beşiktaş
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