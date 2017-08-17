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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

2 bin 358 günlük aradan sonra...

17 Ağustos 2017, Perşembe 12:11
Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında sahada olmaları halinde 2 bin 358 gün sonra birlikte forma giyecek.

Trabzonspor'un son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Recep Kıvrak ile tekrar bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe maçında birlikte sahada olabilecek.

Bordo-mavili takımın 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği ve 'futbolda şike' davasına konu olan sezondaki kadrosunda sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı.

Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da dönmesiyle son yılların en çok konuşulan kadrosundan iki isim yeni sezonda tekrar aynı takımda bir araya geldi.

Kaptan Onur'un cezası nedeniyle ilk hafta birlikte forma giyemeyen iki oyuncu, hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada görev yapabilecek.

Onur Recep Kıvrak, geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza almıştı.

Geçen sezonun son haftasında Bursaspor ile yapılan maçta cezasının ilkini çeken kaptan Onur, bu sezon da ilk haftada Atiker Konyaspor maçında takımdaki yerini alamayarak cezasını tamamladı. Tecrübeli file bekçisi, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.

Ligin ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyen ve Karadeniz ekibinin 2-1 galip geldiği karşılaşmada 2 golü atan Burak Yılmaz, Kadıköy'deki zorlu maçta da bordo-mavili taraftarların gol bakımından en güvendiği isimlerin arasında yer alıyor.

2010-2011 sezonunda bordo-mavili takımın kalecisi ve golcüsü, böylece 7 sezon sonra hafta sonundaki müsabakada yine ilk 11'de yer alabilecek.

En son Beşiktaş maçında

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz, ligde en son 2010-2011 sezonunun 24. haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında birlikte ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

AA

Etiketler: burak yılmaz, trabzonspor, onur kıvrak
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