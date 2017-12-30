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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

2 bin futbol takımını ağırlayacak

30 Aralık 2017, Cumartesi 13:52
Antalya, 2018 yılının ilk aylarında çeşitli ülkelerden yaklaşık 2 bin futbol takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İklimi, FIFA kriterlerine uygun sahaları, otellerindeki yüksek hizmet ve teknik imkanlarıyla spor turizminin de adresi olan Antalya, yeni yılla birlikte Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarına ev sahipliği yapacak.

Özellikle Belek Turizm Merkezi'ndeki otelleri tercih eden Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Avusturya, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Arap ülkelerinden futbol takımları, kamp çalışmaları için rezervasyonlarını yaptırdı.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, yaptığı açıklamada, birçok ülkeden futbol takımının kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Kentte futbol turizmi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Hacıcaferoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, Antalya'nın öncülük ettiği futbol turizmiyle bir kez daha dünyaya tanıtılıyor. Şu anda kentimizdeki modern tesisler, futbol takımlarının kullanımı için hazır. Yeni yılla birlikte Antalya'da futbol turizminde ciddi hareketlilik olacak. Bu hareketlilik, turizmde kış döneminin de dolu geçmesinin yanı sıra ülkemizin tanıtımı açısından büyük fayda sağlayacak." 

TFF Antalya Bölge Müdürü Köksalan: Futbol takımlarının gözdesi Belek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da kentin FIFA kriterlerine uygun sahalarıyla kamp çalışmalarına hazır olduğunu vurguladı.

Kentteki futbol sahalarıyla ilgili bilgi paylaşan Köksalan, şunları kaydetti:

"Antalya genelinde kriterlere uygun 200'e yakın çim antrenman sahası var. Bu sahalar, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan alanda. Bunların büyük çoğunluğu Belek'te. Kamp çalışmaları için futbol takımlarının büyük çoğunluğu en fazla çim sahanın bulunduğu Belek'teki otelleri seçiyor. Kadriye, Kundu, Side ve Alanya'da da önemli tesislerimiz bulunuyor. Ayrıca kentimizde 3 büyük futbol sahası var. Biri 35 bin 500 kişilik Antalya Stadı, biri 15 bin kişilik özel bir okulun stadı, diğeri ise 10 bin kişilik Akdeniz Üniversitesinin stadı."

Köksalan, mart sonuna kadar devam edecek kamplara yaklaşık 2 bin takımın katılmasını beklediklerini vurgulayarak, "Spor turizminin 2017 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine katkısının 1 milyar doların üzerinde olmasını bekliyoruz." diye konuştu. 

Tesislerin kamp hedefi arttı

Regnum Carya Golf Spa Satış ve Pazarlama Direktörü Dede Akkaş da 3 Ocak'tan itibaren mart sonuna kadar 18 futbol takımını ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Avusturya ve Balkan ülkelerinden 9 kulüple sözleşme imzaladıklarını açıklayan Akkaş, "Geçen yılla kıyasladığımızda, bir önceki sene 10 ekibi ağırlamıştık çünkü Rusya'dan takım gelmemişti. Geçen yıla göre kampta iki katına çıkma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: antalya
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