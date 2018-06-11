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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

2018 Dünya Kupası'nın en pahalı 5 takımı

11 Haziran 2018, Pazartesi 23:13
Fransa Milli Takımı, 1 milyar 410 milyon avroluk toplam piyasa değeriyle Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 21. Dünya Kupası'na katılan 32 takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini değerlerini hesapladı.

CIES'in, yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 32 takımın toplam değeri 12,6 milyar avro çıktı.

Kadrosunda Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, N'Golo Kante, Samuel Umtiti gibi önemli oyuncuları barındıran Fransa, 1 milyar 410 milyon avroyla 2018 Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.

Fransa'yı, 1 milyar 386 milyon avroyla İngiltere, 1 milyar 269 milyon avroyla da Brezilya takip etti.

Listenin son 3 sırasında ise Panama (15 milyon avro), Suudi Arabistan (21) ve İran (40) yer aldı.

Tahmini değer

1. Fransa: 1 milyar 410 milyon avro

2. İngiltere: 1 milyar 386 milyon

3. Brezilya: 1 milyar 269 milyon

4. İspanya: 965 milyon

5. Arjantin: 925 milyon

6. Almanya: 895 milyon

7. Belçika: 835 milyon

8. Portekiz: 656 milyon

9. Uruguay: 529 milyon

10. Hırvatistan: 416 milyon

11. Danimarka: 342 milyon

12. Senegal: 320 milyon

13. Sırbistan: 305 milyon

14. Polonya: 293 milyon

15. Kolombiya: 279 milyon

16. İsviçre: 246 milyon

17. Mısır: 232 milyon

18. Nijerya: 192 milyon

19. Meksika: 153 milyon

20. İsveç: 152 milyon

21. Fas: 138 milyon

22. Rusya: 132 milyon

23. Güney Kore: 123 milyon

24. İzlanda: 79 milyon

25. Japonya: 61 milyon

26. Peru: 59 milyon

27. Avustralya: 58 milyon

28. Tunus: 58 milyon

29. Kosta Rika: 49 milyon

30. İran: 40 milyon

31. Suudi Arabistan: 21 milyon

32. Panama: 15 milyon

AA

Etiketler: dünya kupası, fransa
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