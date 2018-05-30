2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan Liverpool'un 25 yaşındaki Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin Uruguay ile 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında Salah'ın takımdaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor. A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak. AA

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