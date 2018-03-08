25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 10 Mart Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy 16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek 19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu 11 Mart Pazar: 13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus 13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan 19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler 12 Mart Pazartesi: 20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk AA

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