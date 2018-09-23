Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında yarın sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek.

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Skrtel'in durumu belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in durumu yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de sahaya Diego Reyes'in çıkacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

Muhtemel 11

Teknik direktör Phillip Cocu'nun Beşiktaş derbisinde kalede yeni transfer Harun Tekin ile son maçlarda yedeğe çekilen deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında tercih yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Harun Tekin (Volkan Demirel), Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel (Diego Reyes), Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, İslam Slimani.

25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu.

Medel cezalı

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı son idmanın ardından netleşecek.

Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.

Taraftarlar toplu gidecek

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya toplu halde götürülecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta buluşacak ve bilet kontrollerinin ardından saat 17.00'de otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekleyecek.

Muhtemel 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçe derbisinde forvette Cyle Larin'e görev vermesi, Medel'in yokluğunda orta alanda Tolgay Arslan ile Necip Uysal arasında tercih yapması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal (Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Ryan Babel, Cyle Larin.