'4 büyükler 2. lige düşürülsün'

Eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borçları nedeniyle 2. lige düşürülmeleri gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi hakkında görüşlerini aktarmak için kürsüye gelen Saffet Sancaklı, kulüplere Avrupa’dan gelen men ve puan silme cezalarının altını çizerek şunları söyledi:

“Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplam borcu 7 milyara dayanmış hala Süper Lig’de mücadele edebiliyorlar. Şu anda dört büyüklerin bu mali tabloyla kulüp lisans kurallarına göre Süper Lig’de değil, 2.ligde olmaları lazım. Mali fair play bunu emrediyor. Niye düşürmüyorlar, çünkü koca koca kulüpler. Bir gün gelecek bu dört büyükler küme düşecek çok uzun değil."

