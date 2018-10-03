4 grupta oynanan 8 maç yapıldı: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, 4 grupta oynanan 8 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olduğu G Grubu mücadelesini 1-0 kaybetti. Moskova ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı. G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko, 64. dakikada Cengiz Ünder ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistle oynadı. Bir diğer İtalya temsilcisi Juventus, H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0'lık skorla geçti. Juventus'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle: E Grubu: AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3 Bayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1 F Grubu: Olympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2 G Grubu: CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 1-0 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0 H Grubu: Manchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0 Juventus (İtalya)-Young Boys (İsviçre): 3-0 AA

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