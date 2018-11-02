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4 ülke 2030 Dünya Kupası'na talip oldu

02 Kasım 2018, Cuma 20:12
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan, 2030'da düzenlenecek Dünya Futbol Kupası'na ortak ev sahipliği yapmak istiyor.

Bulgaristan'ın Varna şehrine yakın Euxinograde Rezidansı'nda Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'ın katılımıyla "Balkan İşbirliği Konseyi" olarak adlandırılan zirvenin 5. toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Romanya Başbakanı Viorica Dancila, 4 ülkenin 2030 Dünya Futbol Kupası için ortak adaylık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Zirvenin konuğu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da deniz altından geçen en uzun boru hattı olacak Akdeniz Boru Hattı (EASTMED) projesine değindi.

Netanyahu, İsrail'den başlayarak Kıbrıs, Girit ve Yunanistan ile İtalya'ya uzanacak projenin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayarak, gaz ikmallerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de İsrail ile karayolu, demiryolu, doğal gaz aktarımı alanında 4 ülke arasında ciddi altyapı projelerinin masaya yatırıldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Çipras da 4'lü zirvenin artık kurumlaştığını ve gelenekselleştiğini belirterek, "İsrail bölgemizde çok önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Bölgenin geçen 4 yılda önemli bazı krizlerden geçtiğini anımsatan Çipras, şunları söyledi:

"Bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile iki önemli projeyi hayata geçirecek ortak bir bildiri imzalıyoruz. Bunlardan biri Dedeağaç-Burgaz-Varna demiryolu projesi olacak, Böylece Selanik'ten hem Sofya'ya hem de Varna'ya dek hızlı bir tren hattı oluşacak. Enerji güvenlik alanında ise Yunanistan'ın yine Dedeağaç şehriyle Bulgaristan arasında bir ara doğal gaz aktarım bağlantısı kurulacak."

"2030 Dünya Futbol Kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz"

Çipras, 4'lü iş birliğinin stratejik bir derinliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu mesajla Balkanları bir gerginlik değil, bir iş birliği ve dostluk bölgesi olarak tanıtmak istiyoruz. Dördümüz, 2030'daki Dünya Futbol Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Romanya Başbakanı Dancila da Tuna Nehri'nin Batı ile Doğu arasında önemli bir ulaşım koridoru olmasını istediklerini, bu alandaki iş birliğini hızlandıracaklarını dile getirdi.

Tuna'da Bulgaristan ile Romanya arasında yeni karayolu ve köprü bağlantısının kurulmasını planladıklarını aktaran Dancila, Çipras ile Yunanistan'daki 55 bin kişilik Romen azınlığın durumunu görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Borisov ise 4'lü iş birliğinin hiçbir ülkeyi hedef almadığının altını çizerek, "Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılması AB'yi daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

Borisov, Bulgaristan'da yapılması planlanan "Balkan" ismini verdikleri doğal gaz dağıtım merkezine ilişkin de bilgi vererek, amaçlarının enerji kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan formatındaki bir sonraki toplantının aralık ayında Belgrad'da düzenleneceği ve bu zirveye Avusturya'nın da davet edileceği açıklandı.

AA

Etiketler: dünya kupası
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