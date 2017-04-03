"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

4 yılda Süper Lig'den amatöre

03 Nisan 2017, Pazartesi 09:52
2011-12 sezonunda Süper Lig'de oynayan Orduspor, yaşanan yönetim krizlerinden dolayı 4 yılda amatör lige düştü.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Orduspor, kuruluşunun 50. yılında Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ordu'da 1967'de kurulan mor-beyazlı kulübün futbol takımı, 3 farklı dönemde 11 sezon Süper Lig'de mücadele etti. 2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Süper Lig'de yer alan ve 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Orduspor, amatör lige kadar geriledi.

Geçen sezon 2. Lig'de bitime 4 hafta kala 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı.

Ligde 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet almasına rağmen 30. haftaya 17 puanla son sırada girdi. Bu hafta deplasmanda Denizli Futbol A Spor ile deplasmanda karşılaşan mor-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 15. sıradaki 12 Bingölspor ile arasında olan puan farkı 14'e çıktı.

Geçen ay 50. kuruluş yılını kutlayan Orduspor'un 3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Başkan Pamuk: "Üzgünüz"

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, "Göreve geldiğimiz günden bu yana takımı kurtarmak için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık. Üzgünüz." dedi.

Yönetime geldiklerinde 90 milyon liranın üzerinde borçla karşılaştıklarını ifade eden Pamuk, "Maalesef bu borç nedeniyle transfer yasaklarıyla karşı karşıya kaldık ve istediğimiz oyuncuları da alamadık. Görevde olduğumuz sürece takımda hep genç oyuncular yer aldı. Bu genç oyuncularla birlikte liglerde tutunmaya çalıştık. Ancak olmadı." diye konuştu.

Orduspor'un 50 yıllık mazisi olan bir kulüp olduğunu anlatan Pamuk, "Bu takımın buralara nasıl geldiğini herkes çok iyi biliyor. Orduspor bugün kötü yönetimlerin kurbanı olmuştur." şeklinde görüş belirtti.

Pamuk, zor günler geçirdiklerini ancak bu süreçte iş dünyasından ve Ordu medyasından da gerekli desteği göremediklerini dile getirerek, "Bugün itibarıyla amatöre düşmemiz kesinleşti. Bu tablo karşısında üzülmemek elde değil. Temennimiz bu kulübün yeniden ayağa kalkması yönünde ancak bu borçla ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Zaman her şeyi gösterecek." açıklamasında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 740
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.