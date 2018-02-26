Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu" ihlal eden davranışlarda bulundukları iddiasıyla 41 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün Vodafone Park Stadı'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu ihlal eden davranışlarda bulunan kişilerin Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, spor alanlarına yasak madde sokmak ve müsabaka düzenli bozmak, meşale yakmak, sahaya madde atmak, küfürlü tezahürat yapmak, spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek, spor alanlarına alkollü seyirci girişi ve kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen çıkmamak" ihlali yapan 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. AA

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