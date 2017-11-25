43. randevu: Fenerbahçe ile Antalyaspor yarın karşılaşacak

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Son 3 maçta Antalyaspor güldü Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Sakatlardan iyi haber Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan Antalyaspor maçı öncesi iyi haberler geldi. Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım'da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, hafta içinde takım çalışmalarının ilk bölümünde yer aldı. Valbuena ve Isla'nın Antalyaspor kadrosuna yer alması beklenirken, iki futbolcunun kesin durumu son antrenmanda belli olacak. Sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Janssen ise takımla çalışmalara başladı. Uzun süreli sakatlığının ardından üç gündür takımla çalışmaların ilk bölümüne katılan Robin van Persie'nin ise hazır olmadığı gerçekçesiyle Antalya'ya götürülmesi beklenmiyor. Sakatlığı bulunan Jose Fernandao da maçta forma giyemeyecek. AA

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