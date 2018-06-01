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559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

01 Haziran 2018, Cuma 14:54
A Milli Futbol Takımı, Tunus ile İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 10. karşlaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lucuscu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 5'i özel 9 maçta 10 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

2018'deki dördüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, Tunus karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü hazırlık maçını oynayacak.

Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, son olarak İstanbul'da İran'ı 2-1 yendi.

AA

Etiketler: türkiye, milli takım
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