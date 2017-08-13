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59 yıllık Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın 'iyi' ve 'kötü' rekorları...

13 Ağustos 2017, Pazar 17:34
Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna yarın Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, organizasyonun 59 yıllık tarihinde bazı rekorları elinde bulunduruyor.

2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak 20. kez zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 19 kezle ortak olduğu Fenerbahçe'yi geride bırakıp, en çok şampiyonluk elde eden takım oldu.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

En farklı deplasman galibiyeti 

Galatasaray, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek 59 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi.

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumda.

Gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'a ait bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Galatasaray taraftarı desibel rekoru kırdı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı.

Kombine kart rekoru

Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında 52 bin kapasiteli stadı Türk Telekom'da oynayacağı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yaparak, bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 

Kötü rekorları

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.

Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1997-98 sezonunu 43 gol yiyerek ilk sırada tamamlarken, lig tarihinde "en çok gol yiyen şampiyon" olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: galatasaray, süper lig
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