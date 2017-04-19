6 gollü efsane maçta Ronaldo yine tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında Real Madrid ile Bayern Münih Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erince mücadele uzatmalara gitti.
Normal süresi 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle tamamlanan maçta Real Madrid, uzatma dakikalarında attığı gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Bayern Münih, 53. dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı gol ile deplasmanda öne geçti.
Real, bu gole 76. dakikada Ronaldo ile yanıt verdi. 1-1
Bayern 78'de yeniden öne geçti. Sergio Ramos topu kendi kalesine gönderdi. Maçın normal süresi Bayern'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, aynı skorla sahasında karşılaşınca maç uzatmalara kaldı.
Uzatmanın 105. dakikasında yeniden sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi ve Bayern'in hayallerini yıktı.
Ronaldo hat-trick yaptı
108'de Marcelo getirdi, Ronaldo kendisinin ve takımının 3. golünü attı. Real Madrid 3-2 öne geçti.
2-2'den sonra maç koptu. 112. dakikada Real Madrid'de Asensio, skoru 4-2 yaptı.
Ronaldo yine tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.