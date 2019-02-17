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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

6 gollü karşılaşmada 3 puan Erzurumspor'un oldu

17 Şubat 2019, Pazar 16:17
Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lokman Gör, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uygulamasına başvuran Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada penayı atışını kullanan Scuk, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0 

6. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kone bekletmeden pasını penaltı noktasının sağ çaprazındaki arkadaşı Rybalka'ya verdi. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Sehic sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan Arslan, kafayı vurdu, top kaleci Sehic'den döndü. Pozisyonu takip eden Rybalka, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt kararı veren hakem Bülent Yıldırım, VAR uygulamasına başvurdu ve golü geçerli saydı: 1-1

30. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Leo'nun soldan ortasında Opseth'in ceza yayı içinde yaptığı vuruşta Eduok, altıpas önünde topla buluştu. Bu futbolcunun dönerek çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar’ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

56. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Kone'nin sağdan ortasında, Hakan Arslan'ın gelişine yaptığı vuruşta top sağ köşeden ağlara gitti: 2-2

59. dakikada Diabate'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

60. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine öne geçti. Douglas'tan topu kapan Obertan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Eduok kafayla ağlara yolladı: 3-2 

72. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Orta sahada topu kapan İbrahim Akdağ, ceza sahasına kadar sürdüğü meşin yuvarlağı Obertan'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 4-2 

90. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin şutunda kaleci Sehic, sol köşeye doğru giden meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

90+3. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topla soldan ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı süren Rashad Muhammed’in şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakaya formasında "Taraftar" yazısıyla çıktı.

AA

Etiketler: süper lig, erzurumspor, sivasspor
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