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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

6 konfederasyonun en iyileri BAE'de kozlarını paylaşacak

11 Aralık 2018, Salı 16:07
FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Ayn'ın mücadele edeceği 2018 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 15'incisi, 12-22 Aralık tarihlerinde BAE'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 18.30'da yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.

Karşılaşmanın galibi, 15 Aralık'ta çeyrek finalde, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance ile karşı karşıya gelecek.

Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Japonya'nın Kashima Antlers ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Guadalajara takımları arasında oynanacak.

Real Madrid'in ilk maçı 19 Aralık'ta

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Arjantin kulübü River Plate, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. River Plate, Esperance ile play-off'tan gelen takım arasındaki maçın galibiyle 18 Aralık'ta karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014, 2016 ve 2017 şampiyonu İspanyol kulübünün 19 Aralık'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Kashima Antlers-Guadalajara karşılaşmasının galibi olacak.

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl Real Madrid, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0 yenerek kupayı 3. kez müzesine götürmüştü.

AA

Etiketler: bae, turnuva, fifa, futbol
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