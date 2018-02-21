6 takım Messi'nin hedefinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı takımlar arasına Chelsea'yi de ekleyen Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu, bu organizasyonda sadece Inter, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool, Udinese ve Rubin Kazan filelerini havalandıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasıyla 122 maçta 98 gol atan Lionel Messi, listesine İngiliz ekibi Chelsea'yi de ekledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, İspanya temsilcisi Barcelona, Lionel Messi ile karşılık verdi. Londra ekibine karşı forma giydiği önceki 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, bu karşılaşmada Chelsea filelerini havalandırmayı başardı. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 122 maçta 98 gole imza atan Messi, bu organizasyonda sadece Inter, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool, Udinese ve Rubin Kazan'a karşı sahaya çıktığı müsabakalarda gol atamadı. AA

Okunma Sayısı: 564

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.