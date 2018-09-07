666. Elmalı Yağlı Güreşleri dualarla başladı

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri dualarla başladı.

Güreşlerin ilk etkinlik programında Ömer Paşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin yaptığı konuşmada, Elmalı güreşlerinin "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilindiğini söyledi. Tarihi Elmalı güreşlerinin 666'ncısını gerçekleştirmekten dolayı kendilerini çok şanslı nitelendiren Öztekin, organizasyona destek verenlere ve tüm güreşseverlere teşekkür etti. Daha sonra Recep Gürbüz Güreş Sahası'na kadar kortej gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz'ün mezarında, oğlu başpehlivan Ali Gürbüz ve protokol üyeleri yapılan duaya katıldı. Güreş sahası girişinde edilen dua ve kurban kesimiyle 666'ncı Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreşlerin ilk gününde alt boylarda yaklaşık 450 pehlivan güreş tuttu. Üç gün sürecek güreşlere 70'den fazla başpehlivan ve çeşitli bölgelerden bin 500'ün üzerinde pehlivanın katılması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.