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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

8 ayda 100 kilo verdi, şampiyon da oldu

20 Mart 2018, Salı 12:00
Malatya'da ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Abdulhakim Bölükbaşı, sağlığına kavuştuktan sonra doktorlarının tavsiyesi üzerine başladığı dövüş sporu jiu jitsu sayesinde 8 ayda 100 kilo verdi ve katıldığı ilk yarışmada Türkiye birincisi, ikinci yarışmada ise Balkan şampiyonu oldu.

Esnaf Abdulhakim Bölükbaşı (32), yaklaşık 2 yıl önce evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Bu sırada 195 kilogram olan Bölükbaşı, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bölükbaşı, fazla kilolarından kurtulmak için de doktorlarının yönlendirmesiyle jiu jitsuya başladı. Azmi ve kararlığı sayesinden 8 ayda 100 kilo veren Bölükbaşı, kendisini de bu branşta geliştirdi.

Bölükbaşı, 11 Şubat 2017'de yapılan Jiu Jitsu Türkiye Şampiyonası'nda ve 12-13 Mayıs'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci, 7-11 Mart 2018'de yapılan Budokaido Kyokushin Ashihara Kat ve Kumte Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.

Bu süreçte judoyla da ilgilenmeye başlayan Bölükbaşı, ay sonunda Ukranya'da düzenlenecek olan Avrupa Veteranlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Yaşadıklarını anlatan Bölükbaşı, 195 kilogram olduğu dönemde eve kapandığını ve sokağa çıkmaya bile korktuğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce balkondan düştüğünü, ölümle burun buruna geldiğini ve ağır ameliyatlar geçirdiğini anlatan Bölükbaşı, doktorların da yönlendirmesiyle spora başladığını kaydetti.

Bölükbaşı, ilk başlarda bir metre yürürken bile zorlandığını dile getirerek, spora başladığında da hiçbir hareketi yapamadığını ifade etti.

Antrenmanları yaparken bugünkü başarıları yakalayacağını hayal bile edemediğini belirten Bölükbaşı, şimdi geldiği nokta itibarıyla hem kendisiyle gurur duyduğunu hem de öz güveninin yerine geldiğini kaydetti.

"Kum çuvallarıyla birlikte dağ bayır çalıştırdılar"

Kilolu olduğunu düşünenlere seslenen Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Şişmanım spor yapamam' diye düşünmeyin. Ben 195 kilodan, 95 kiloya düştüm. 8 ayda bu kiloyu verdim. Bizim hocalarımız biraz ağır antrenman yaptırdılar. Kum çuvallarıyla birlikte dağ bayır çalıştırdılar. Bıktığım anlarda hocalarımız bizi motive ettiler. Spor, bir anda mucize gerçekleştirebileceğiniz bir branş. Önemli olan inanmak, inandığınız takdirde yapamayacağınız hiçbir şey yok."

İlk tanıştığı jiu jitsu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonluğu yaşadığını, daha sonra yöneldiği budokaido branşında ise Türkiye üçüncüsü olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, judoda ise Avrupa şampiyonasına katılacağını sözlerine ekledi. 

AA

Etiketler: malatya
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