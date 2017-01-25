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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

8 gollü gecede Galatasaray'ı bir üst tura taşıdı

25 Ocak 2017, Çarşamba 02:46
Galatasaray, Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sneijder'in ara pasıyla topla ceza sahasına giren Podolski, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Ahmet Burgaz'ın sağından filelere yolladı: 1-0

10. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Josue'nin ara pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Podolski, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu.

15. dakikada Anagold 24 Erzincanspor farkı 1'e indirdi. Oğuz Küçük'ün pasıyla sağdan ilerleyen Yasin Dülger, uzak mesafaden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-1

25. dakikada Anagold 24 Erzincanspor skoru eşitledi. Sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Cenk Sarıtaş'ın şutunda, savunmaya çarpan top ceza sahasında Ahmet Kaan Ergün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, topu düzelttikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2

27. dakikada Galatasaray tekrar skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın sağdan gelişen atağında Linnes'in ortasında, ceza sahasında Podolski'nin gelişine yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top altıpas önündeki Rodrigues'te kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Galatasaray yeniden farkı 2'ye çıkardı. Bruma ile verkaça girerek ceza sahasına giren Podolski, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2

55. dakikada Galatasaray 5. golü buldu. Linnes'in soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin penaltı noktasına yakın bölgeden gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-2

63. dakikada Galatasaray skoru 6-2 yaptı. Savunmada Safa Yıldırım'ın hatalı pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Podolski, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Burgaz'ın üzerinden filelere yolladı.

Karşılaşmadan 6-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, son 16 turunda F Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir ile eşleşti. Grubu 7 puanla üçüncü sırada tamamlayan Anagold 24 Erzincanspor ise kupaya veda etti.

AA

Etiketler: galatasaray, türkiye kupası
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