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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı

20 Mart 2018, Salı 15:19
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi.

A Milli Futbol Takımı için Nike firması tarafından yeni iç saha ve deplasman formaları hazırlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı'nda oynanacak maçta giyecek.

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları bulunurken ay-yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

Formalarda teri vücuttan arındıran teknoloji

Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.

Öndeki numaralar formanın sağ göğüs kısmında yer alırken formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan oluşturuldu. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geri bildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici "vapor knit" teknolojisi malzeme kullanıldı.

İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici "vapor knit" teknolojisiyle özel tasarlandı.

Koleksiyonu yıldız adayları tanıttı

Koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti.

A Milli Takım kadrosuna çağrılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, 17 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Galatasaraylı Mustafa Kapı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımı oyuncuları Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.

Milli Futbol Takımı için tasarlanan iç saha ve deplasman formaları "eshop.tff.org" üzerinden satışa çıkarıldı. Formalar 29 Mart'tan itibaren de bütün Nike mağazaları ve "nike.com" adresinden satışa sunulacak.

AA

Etiketler: milli takım
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