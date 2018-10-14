A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya yine mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenildi.

17. dakikada Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat’ın elinde kaldı. Aynı dakikada ani gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu, altı pasta müsait durumdaki Cenk Tosun'undan önce araya giren Kudryashov uzaklaştırdı. 20. dakikada sağ kanattan Golovin'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Dzhikiya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu altı pasta önünde bulan Neustaedter, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 33. dakikada Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Guilherme topu kornere çeldi. 36. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topu alan Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 45. dakika Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. Karşılaşma Rusya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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